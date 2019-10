XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

23,85 EUR +0,85% (28.10.2019, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

23,85 EUR +0,21% (28.10.2019, 10:20)



ISIN flatex-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatex-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatex-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (28.10.2019/ac/a/nw)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Petrus Advisers Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der flatex AG nach wie vor aus:Die Leerverkäufer von Petrus Advisers Ltd attackieren die Aktien der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) weiterhin.Die Finanzprofis der im Jahr 2009 gegründeten Petrus Advisers Ltd mit Sitz in London, England, haben am 24.10.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der flatex AG von 1,11% auf 1,22% gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der flatex AG:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der flatex AG: mindestens 1,22%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze flatex-Aktie: