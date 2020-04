XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

28,70 EUR +0,17% (14.04.3020, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

28,75 EUR +0,17% (14.04.2020, 15:09)



ISIN flatex-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatex-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatex-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (14.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Im letzten Dezember habe Flatex den Konkurrenten DeGiro übernommen und damit die Position im europäischen Brokerage-Markt stark ausgebaut. Das sei der richtige Schritt zur rechten Zeit gewesen, denn der Börsenabsturz habe den Handel massiv stimuliert - und die Gruppe habe dabei zu den großen Gewinnern gehört.Die vorläufigen Jahreszahlen von Flatex für 2019 hätten mit einem Umsatzwachstum um 13% auf 134 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 30% die Erwartungen erfüllt. Im ersten Quartal dieses Jahres habe der Crash dann für einen Schub gesorgt: Die Zahl der Transaktionen (Flatex + Degiro) habe um 130% auf 17,3 Mio. gesteigert werden können, die Flatex Bank habe in Q1 schon das Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres 2019 übertroffen. Und 170 Tsd. Neukunden (Flatex + Degiro) würden einen nachhaltig positiven Effekt bringen.Auch wenn sich die Sonderkonjunktur aus dem Crash so nicht lange fortsetzen werde, stelle sie doch für den neu formierten Konzern einen wichtigen Schub dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze flatex-Aktie: