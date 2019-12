XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (23.12.2019/ac/a/nw)







Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Es schien eine ausgemachte Sache, dass die Prüfung "strategischer Optionen", die flatex (vormals FinTech Group) im Juli mit der Beauftragung der Investmentbank Lazard offiziell eingeleitet habe, auf einen neuen Großinvestor hinauslaufe. Dieses Szenario sei im Anschluss durch mehrere Medienberichte untermauert worden - vermutlich eine willkommene Ablenkung vom eigentlichen Ziel. Denn das Unternehmen habe jetzt stattdessen den Kauf des Konkurrenten DeGiro vermeldet - für einen Kaufpreis von 250 Mio. Euro, der mit der Ausgabe von 7,5 Mio. Aktien (zu einem kalkulierten Preis von 25,33 Euro) und einer Barzahlung in Höhe von 60 Mio. Euro beglichen werde.Damit forme das Management ein Schwergewicht im europäischen Brokerage-Markt mit einer Präsenz in mehr als 15 Ländern, über 1 Mio. Kunden und über 35 Mio. abgewickelten Transaktionen pro Jahr. Die erzielbaren Synergien würden auf 30 Mio. Euro beziffert, als Mittelfristziel sei ein Umsatz von 300 Mio. Euro, ein EBITDA von 150 Mio. Euro und ein Gewinn je Aktie von 3 Euro ausgegeben worden. Aktuell kämen beide zusammen auf etwas mehr als 190 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von ca. 54 Mio. Euro. In einer ersten Reaktion habe an der Börse - auch aufgrund der Verwässerung - Enttäuschung dominiert, dann habe die Aktie auch dank massiver Insiderkäufe gedreht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze flatex-Aktie: