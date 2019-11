XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

23,90 EUR +1,49% (11.11.2019, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

23,75 EUR +1,06% (11.11.2019, 15:42)



ISIN flatex-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatex-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatex-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatex AG:



flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Die Aktie von flatex habe sich in der zweiten Oktoberhälfte von den vorherigen Einbußen ein Stück weit erholt, habe in dieser Woche aber wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Und das, obwohl das Unternehmen eine Verlängerung und Ausweitung des Dienstleistungsvertrags mit dem wichtigen Kunden Equatex, einem Spezialisten für aktienbasierte Vergütungsprogramme, habe vermelden können. Mit der eigenen Banking-Plattform betreue flatex schon jetzt im Rahmen der Geschäftsbeziehung mehr als 1,5 Mio. Depots für Equatex und werde künftig noch zusätzliche Leistungen erbringen. Das Vertragsvolumen bis Ende 2026 werde auf etwa 20 Mio. Euro beziffert.Zwei andere Faktoren seien für die Aktie von flatex aber aktuell wichtiger. Einerseits treibe die Anleger um, ob der Zero-Fee-Trend im Brokerage-Markt künftig die Margen von flatex belaste. Die Experten sähen das Unternehmen dabei aber eher als Vorreiter denn als Getriebenen. Andererseits sei noch offen, was bei der laufenden Prüfung der "strategischen Optionen" herauskomme, die zu einem Einstieg von Finanzinvestoren oder einer Bank führen könnten.Die Experten von "Der Anlegerbrief" halten die flatex-Story trotz der aktuellen Kursschwäche weiter für spannend und bleiben der Aktie treu. Die Experten sähen das Kursziel bei 32,00 Euro. (Ausgabe 44 vom 09.11.2019)Börsenplätze flatex-Aktie: