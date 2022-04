Obwohl der Sektor bereits unterdurchschnittlich abgeschnitten habe, seien wir weiterhin besorgt über zyklische Konsumgüter, da die Auswirkungen der hohen Energiepreise vor allem die Ausgabenbereitschaft der Haushalte beeinträchtigen könnten. Auch der Bau- und Baustoffsektor könnte aufgrund der hohen Energieintensität seiner Produktionsprozesse Probleme bekommen.



Welche Branchen/Sektoren dürften von dem veränderten Umfeld profitieren?



Während Energie und Grundstoffe von dem derzeitigen Preisanstieg profitiert hätten, würden wir die Werkstoffe günstiger sehen, da viele Industriemetalle für die Energiewende von entscheidender Bedeutung seien, die sich nach dem Konflikt wahrscheinlich weiter beschleunigen werde. Wir würden auch glauben, dass ein Teil des Industriesektors mittelfristig von einem neuen Investitionszyklus profitieren könnte, der auf die Verbesserung der Energieversorgung in Europa abziele, sowie von der Verlagerung eines Teils der Produktionswertschöpfungskette nach den erheblichen logistischen Herausforderungen der letzten zwei Jahre.



Sei es bereits an der Zeit, neue Positionen aufzubauen - oder sei es besser, noch ein wenig zu warten?



Kurzfristig werde die Volatilität wahrscheinlich hoch bleiben, aber Teile des Marktes hätten bereits begonnen, ein rezessives Umfeld einzupreisen, insbesondere bei zyklischen Titeln. Wir würden vorschlagen, jetzt mit dem Aufbau von Positionen zu beginnen, mit dem Gedanken, dass wir später im zweiten Quartal einige der besten Gelegenheiten sowohl an den Märkten als auch bei bestimmten Aktien sehen könnten.



Wie würden Sie die Aussichten von Sachwerten gegenüber Finanzwerten einschätzen?



Solange die Inflation hoch bleibe, sei es wahrscheinlich, dass die Performance von realen Vermögenswerten der von Finanzwerten überlegen sein könnte? Das würden wir bereits bei der Lebensmittelinflation, den Hauspreisen und dem Anstieg der Ölpreise sehen. Wir seien jedoch der Ansicht, dass der Inflationsdruck in den nächsten Quartalen nachlassen könnte, da sich die Engpässe in der Lieferkette verbessern und der Krieg hoffentlich zu Ende gehe, auch wenn es unwahrscheinlich sei, dass die Preise wieder auf das Niveau der letzten Jahre zurückkehren würden. Daher dürften sich Sachwerte weiterhin gut entwickeln, auch wenn die Märkte in diesem Szenario besser abschneiden könnten.



Wie hätten Sie mit Ihrem Fonds, dem Eurizon Fund - Top European Research, auf die jüngsten Marktentwicklungen reagiert?



Wir hätten damit begonnen, das Engagement in Rohstoffen, insbesondere im Energiesektor, schrittweise zu reduzieren, da wir davon ausgehen würden, dass eine Lösung des Konflikts die Preise sinken lassen könnte. Außerdem hätten wir die zyklische Ausrichtung über den Industriesektor erhöht, um ein Engagement in einem potenziellen neuen Investitionszyklus zu erhalten, der durch die Energiekrise ausgelöst werden könnte.



Wie würden Sie die weiteren Aussichten für das Gesamtjahr einschätzen?



Die Märkte würden immer gute Anlagemöglichkeiten bieten und die Volatilität dürfte Stockpickern gegenüber Indexfonds zugute kommen; wir würden insgesamt konstruktiv für die Aktienmärkte bleiben. (25.04.2022/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Der Ukraine-Krieg und die folgenden Sanktionen beeinflussen die wirtschaftliche Situation in Europa. Wie sich die europäischen Aktienmärkte in diesem Umfeld bislang gehalten haben, welche Szenarien für das 2. Quartal denkbar sind und worauf Anleger achten sollten, analysiert Francesco Sedati, Manager des Eurizon Fund - Top European Research:Die wirtschaftliche Lage in Europa habe sich in den letzten Wochen dramatisch verändert. Welches Szenario würden Sie für das 2. Quartal erwarten und wie würden die Bedingungen aussehen?Die aktuellen geopolitischen Spannungen würden zu einer erheblichen makroökonomischen Unsicherheit führen, wobei die größten Sorgen die möglichen Auswirkungen eines plötzlichen Stopps der Gasimporte aus Russland und der daraus resultierende Inflationsschock seien. Das zweite Quartal werde ein wichtiges für Europa sein: Eine rasche Lösung des Konflikts könnte dazu beitragen, eine Verlangsamung zu vermeiden, und eine vollständige Wiedereröffnung nach Covid unterstütze ebenfalls die wirtschaftliche Dynamik; wir würden auf Hinweise von Verbrauchern und Unternehmen achten, wie sie mit dem wachsenden Inflationsdruck umgehen würden. In der Hoffnung auf ein Ende des Krieges und ein Nachlassen des Inflationsdrucks würden wir konstruktiv bleiben.Wie hoch sei Ihrer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit einer Rezession? Welche Argumente könnten Sie dafür anführen?In Anbetracht des starken Wirtschaftswachstums, das zu Beginn des Jahres in Europa erwartet werde (4% BIP-Wachstum), und der Impulse des Konjunkturprogramms dürfte Europa in der Lage sein, eine Rezession zu vermeiden, solange der Gasfluss nicht unterbrochen werde, d. h. Europa könnte einige Quartale lang höhere Rohstoffkosten verkraften. Es gebe noch mehrere andere Faktoren, die die Wirtschaft stützen würden, wie z. B. die starken Unternehmensbilanzen, die hohe Kapitalisierung des Bankensektors, die geringe Verschuldung der privaten Haushalte und eine niedrige Lohninflation, die der EZB im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten mehr Spielraum für Interventionen zur Unterstützung der Wirtschaft gebe.Gelte dies für alle Länder Europas?Was bedeute Ihre Einschätzung für die Aktienmärkte - welches Potenzial würden Sie hier sehen?Die europäischen Aktienmärkte hätten sich angesichts des Krieges und des Energieschocks als recht widerstandsfähig erwiesen. In Anbetracht der niedrigen Bewertungen und unserer Erwartung, dass ein Energieschock vermieden werden könne, wir würden das Potenzial für eine wesentliche Korrektur für begrenzt halten; die Volatilität werde jedoch erhöht bleiben, bis das Wirtschaftsszenario sicherer werde. Die interessanteren Gelegenheiten würden sich wahrscheinlich auf Sektorebene angesichts der großen Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen bieten.Gebees Branchen oder sogar Länder, die Anleger vorerst meiden sollten?