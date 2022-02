Auch die Wall Street habe einen durchwachsenen Start hingelegt und habe zu Beginn recht klar ins Minus gedümpelt, ehe die US-Aktien nach Veröffentlichung des FEd-Protokolls die Verluste klar hätten eingrenzen können. Laut dem veröffentlichten Protokoll stehe die US-Notenbank offensichtlich vor einer ersten Zinsanhebung seit der Corona-Pandemie, was mit der hohen Inflation, die deutlich über dem Zielwert von 2% liege, sowie den mittlerweile robusten Arbeitsmarkt begründet werde. Auch der bisherigen Annahme, dass die Inflation im Jahresverlauf abnehmen werde, seien die Notenbanker treu geblieben, wenngleich sie auch festgehalten hätten, dass sie eine rasche geldpolitische Straffung ins Auge fassen würden, sollte dies nicht im erwarteten Ausmaß stattfinden. Insgesamt dürfte die Straffung aber dennoch schneller vonstattengehen als dies 2015 der Fall gewesen sei. Allerdings solle der Zeitplan sowie das Ausmaß bei jeder Zinssitzung neu bewertet werden. Mit Blick auf die billionenschwere Bilanz der Federal Reserve heiße es in dem Protokoll, dass eine deutliche Reduzierung vermutlich angebracht sei. Mit welchem Tempo und in welcher Form dies erfolge, sei allerdings offen geblieben. Unterm Strich habe es wenig Neuigkeiten gegeben, wobei es aber auch keine Hinweise für eine vom Markt befürchtete schärfere Gangart (z.B. großer Zinsschritt im März) gegeben habe. Dementsprechend habe sich der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss auf ein deutlich kleineres Minus von lediglich 0,16% hocharbeiten können, während hingegen der marktbreite S&P 500 mit einem Zuwachs in Höhe von 0,09% immerhin mit einem positiven Vorzeichen die Ziellinie durchschritten habe. Und auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zur Schlussglocke mit einem marginalen Rückgang von 0,12% einen deutlich geringeren Verlust als während des Handelsverlaufs vorweisen können.



Die asiatischen Börsen würden sich nach den durchwachsenen Vorgaben der Wall Street heute Morgen ebenfalls lediglich gemischt präsentieren: Während Japan und Hongkong leicht

negativ notieren würden, würden sich die Aktien in Festland-China, Südkorea und Thailand vorwiegend im positiven Terrain bewegen.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise im Handelsverlauf im Zuge einer erneuten Erholungsbewegung wieder deutlich zugelegt. Aufgrund der nachlassenden Furcht vor Lieferausfällen seien die Preise des schwarzen Goldes aber in den späten Abendstunden wieder ins Rutschen gekommen und würden heute Morgen auf klar tieferen Niveaus notieren, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell knapp über USD 93 je Fass gehandelt werde. Gold sei im gestrigen Umfeld durchaus gefragt gewesen und könne auch heute in der Früh leicht zulegen. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold knapp unter USD 1.880. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe die gestrigen leichten Zugewinne nicht halten können und notiere aktuell wieder unter der Marke von USD 44.000.



Nichtsdestotrotz drehe sich auch am heutigen Handelstag das Quartalsbericht-Karussell weiter: In den USA stehe mit Walmart erneut ein großer Name auf der Agenda, während Europa gleich mit einigen Top-Kandidaten (unter anderem mit Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), AMAG Austria Metall (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG), Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF), ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI), DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) etc.) aufwarten könne. (17.02.2022/ac/a/m)





