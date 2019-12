Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

0,38 EUR -89,73% (11.12.2019, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

0,419 EUR -88,55% (11.12.2019, 11:48)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. (11.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA).euromicron habe gestern Abend entschieden, heute beim zuständigen Amtsgericht Offenbach am Main einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen. Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren solle sich dabei ausschließlich auf die Holding euromicron AG beziehen. Alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften würden nicht am Schutzschirmverfahren teilnehmen und würden nach aktuellem Stand ihren operativen Geschäftsbetrieb fortführen. Nachdem laut Unternehmensangaben Gespräche über einen Überbrückungskredit oder andere liquiditätsstützende Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung des Konzerns gescheitert seien, sei die positive Fortführungsprognose entfallen, womit die Gesellschaft überschuldet sei. Mittlerweile seien Gespräche mit einem strategischen Investor zur Übernahme der operativen Tochtergesellschaften angelaufen.Die euromicron-Aktie habe mit einem Kurseinbruch von 87% (Eröffnungskurs vom 11.12.) auf die Nachricht reagiert. Mitte November habe Jost den Titel nach erneut enttäuschenden Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung auf "verkaufen" heruntergestuft. Trotz der Fokussierung des Unternehmens auf Digitalisierungsthemen sei euromicron keine Trendwende bei der Geschäftsentwicklung gelungen.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die euromicron-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 3,50 Euro auf 0,10 Euro (Substanzwertverfahren (alt: Discounted-Cashflow-Modell)) gesenkt. (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze euromicron-Aktie: