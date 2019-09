Börsenplätze euromicron-Aktie:



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. (13.09.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2019 habe der euromicron-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 146,73 Mio. EUR erzielt, welche leicht unter dem Vorjahresniveau von 150,65 Mio. EUR gelegen hätten. Diese Entwicklung sei insbesondere auf eine gegenüber dem Vorjahr veränderte Saisonalität der Umsätze im volumenmäßig zweitgrößten Segment "Kritische Infrastrukturen" zurückzuführen gewesen, was sich laut Unternehmensangaben jedoch im Jahresverlauf wieder ausgleichen solle. Wie auch schon in der Vergangenheit, seien mit rund 82,0% Inlandsumsatzanteil (VJ: 84,7%) der überwiegende Teil der Konzernhalbjahresumsätze in Deutschland generiert worden.Die solide Konzernumsatzentwicklung und die vorgenommenen Optimierungsmaßnahmen in einzelnen Geschäftsbereichen hätten sich auch in den Ergebniskennzahlen niedergeschlagen. So habe das EBITDA (vor IFRS 16) zum Ende des ersten Halbjahres 2019 trotz der geringeren Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 3,76 Mio. EUR auf 2,07 Mio. EUR (VJ: -1,67 Mio. EUR) gesteigert werden können. Auch auf Netto-Ebene habe das Konzernergebnis (vor IFRS 16) im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag auch um 2,31 Mio. EUR auf -4,64 Mio. EUR (VJ: - 6,95 Mio. EUR) verbessert werden können.Im Sommer des laufenden Geschäftsjahres habe euromicron eine Barkapitalerhöhung im Rahmen von zwei Tranchen erfolgreich platzieren können. Im Zuge dessen habe die Funkwerk AG als strategischer Ankerinvestor mit einer aktuellen Beteiligungsquote von rund 15,4% gewonnen werden können. Durch diese Kapitalmaßnahme seien der Technologiegesellschaft insgesamt 9,76 Mio. EUR an liquiden Mitteln (Brutto-Emissionserlös) zugeflossen. Die eingeworbenen Gelder sollten zur beschleunigten Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung des euromicron-Konzerns sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Im Rahmen dessen sollten Zukunftsinvestitionen in den Bereichen, wie bspw. Digitalisierung von Serviceprozessen oder den weiteren Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen für Kunden, forciert werden.Vor dem Hintergrund der aktuell relativ soliden Unternehmensperformance und der positiven Auftragslage, hätten die Analysten ihre Prognosen für das laufende GJ 2019 und die Folgejahre unverändert belassen. Trotz ihrer unveränderten Schätzungen hätten die Analysten aufgrund der kürzlich durchgeführten Kapitalmaßnahme und des hierdurch entstandenen starken Verwässerungseffekts ihr Kursziel auf 6,35 EUR je Aktie gesenkt (zuvor: 6,90 EUR je Aktie).Angesichts des aktuellen Kursniveaus ergibt sich hieraus unverändert das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. Insgesamt sollte es dem Technologiekonzern gelingen, aufgrund ihres breiten Leistungsangebots, von den zunehmenden Investitionen der Unternehmen in den Bereichen "Digitalisierung" und "IoT" sowie "Industrie 4.0" zu profitieren. Daneben würden die Analysten auch damit rechnen, dass sich die geplanten verstärkten Investitionen zur Verbesserung und Ausweitung des Angebots an Digitalisierungslösungen zukünftig auszahlen würden. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link