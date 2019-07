Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 318,0 Millionen Euro. Social Media Profile und RSS-Feeds: www.euromicron.de/aktuelles/social-media (12.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 3,70 Euro auf 4,20 Euro an.Die Funkwerk AG, ein führender Anbieter von Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen, beabsichtige, insgesamt bis zu rund 28% der Anteile an der euromicron AG zu erwerben. Vereinbart seien dafür Barkapitalerhöhungen von euromicron in zwei Tranchen zu 3,40 Euro/Aktie. Mit der ersten Tranche seien am 10.07. im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Funkwerk 717.639 neue Aktien ausgegeben worden. Damit werde das Grundkapital der euromicron AG auf 20,2 Mio. Euro, d.h. um 10% erhöhe. Die zweite Tranche solle im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht prospektfrei erfolgen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der ersten Tranche werde das Grundkapital der Gesellschaft um einen weiteren Betrag von bis zu 5,5 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 2.152.919 neuen, auf den Namen lautenden, Stückaktien erhöht.Funkwerk habe sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche von den bestehenden euromicron-Aktionären nicht gezeichnete Aktien zu übernehmen (sog. Backstop-Verpflichtung). Der Beginn der Bezugsfrist sei für Ende Juli 2019 vorgesehen. Der gesamte Bruttoemissionserlös der beiden Kapitalerhöhungen in Höhe von bis zu 9,8 Mio. Euro solle zur beschleunigten Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung der euromicron verwendet werden. Aufgrund der, infolge der Kapitalerhöhung, zu erwartenden höheren Aktienanzahl haben Friebel seine EPS-Prognosen entsprechend angepasst (2019e: -0,15 (alt: -0,17) Euro; 2020e: 0,28 (alt: 0,39) Euro).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die euromicron-Aktie. (Analyse vom 12.07.2019)Börsenplätze euromicron-Aktie: