Xetra-Aktienkurs euromicron-Aktie:

3,03 EUR -5,31% (12.12.2018, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs euromicron-Aktie:

2,95 EUR -6,35% (12.12.2018, 13:08)



ISIN euromicron-Aktie:

DE000A1K0300



WKN euromicron-Aktie:

A1K030



Ticker-Symbol euromicron-Aktie:

EUCA



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein mittelständischer Technologiekonzern. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und damit den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Mit Lösungen für Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen sowie den dazugehörigen Smart Services ist euromicron Partner des Mittelstands, von Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen gehören zur Kernkompetenz von euromicron. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden vernetzte und übergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron ihre Kunden dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Zur euromicron Gruppe gehören 16 Tochterunternehmen, darunter ELABO, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. Der seit 1998 börsennotierte Technologiekonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt weltweit rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von 332,9 Millionen Euro. (12.12.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die euromicron-Aktie (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) von 5,30 Euro auf 3,60 Euro.Seit Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal 2018 am 8. November habe die euromicron-Aktie deutlich um 40% an Wert verloren, womit sich der zum Jahresanfang begonnene Abwärtstrend sich beschleunigt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ursächlich für den starken Kursrückgang sei seiner Meinung nach die sowohl Umsatz- als auch ergebnisseitig schwach ausgefallenen Q3-Zahlen sowie der kurz vor Zahlenbekanntgabe gesenkte Ausblick für das Geschäftsjahr 2018. Friebel habe seine Prognosen für 2018 noch einmal gesenkt, gehe allerdings weiterhin für 2019 von einer deutlich besseren Entwicklung als in 2018 aus, was aber nicht allzu schwierig sein dürfte. Er gehe auch weiterhin davon aus, dass euromicron in 2019 doch noch nachhaltig die Trendwende gelinge,Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die euromicron-Aktie bekräftigt und das Kursziel von von 5,30 Euro auf 3,60 Euro treduziert. (Analyse vom 12.12.2018)Börsenplätze euromicron-Aktie: