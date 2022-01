Activision Blizzard

Electronic Arts

Nummer 2 als Spielehersteller im US-Markt ist der Gaming-Riese Electronic Arts, der 2020 mit 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz alle Erwartungen der Aktionäre und Analysten übertraf. Kassenschlager des Jahres war FIFA 21. Der beliebte Klassiker lockte Gamer erneut vor die Kassen und brachte dem Konzern auch im vergangenen Jahr große Einnahmen. Allgemein macht der Konzern erfolgreich Geschäfte über den Verkauf seiner Produkte an lizenzierte Einzel- und Fachhändler sowie über Downloads, die direkt an den Endkunden über die betriebseigene Internetseite vertrieben werden. Mit einem Marktkapitalisierungswert von rund 35 Milliarden US-Dollar hinkt Electronic Arts Activision Blizzard aber deutlich hinterher. Kritik von Usern gab es vor allem in Bezug auf überteuerte Extras und mangelnder Investitionen in Mobile Gaming. Doch langfristig betrachtet, zählt das Unternehmen zu den sicheren Investitionsanlagen, da es seit seiner Gründung im Jahr 1982 den Markt mit seinen Spielen neben Activision Blizzard dominiert und sich gekonnt an die Markterwartungen und -veränderungen anzupassen weiß. Gewinnerwartungen der Anleger sind deshalb auch in der Zukunft keine Utopie.



Bild: PxHere



Tencent

Auch China beweist seit einigen Jahren, dass seine Konzerne ein Wörtchen im Gaming-Sektor mitzureden haben. Äußerst erfolgreich ist der Internet-Konzern Tencent, der nach Alibaba das zweitgrößte Unternehmen Chinas ist. Die Geschäftsfelder des Konzerns reichen von sozialen Netzwerken und Sofortnachrichtendienste bis hin zu Mobile Gaming. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 734,5 Milliarden US-Dollar gehört Tencent auch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Jahresumsatz lag im vergangenen Jahr bei 75,4 Milliarden US-Dollar. Und die Zukunft des Unternehmens sieht mehr als nur rosig aus. Nun will der chinesische Internetriese auch in das Konsolen-Geschäft einsteigen und hat sich dafür zuletzt 20 Prozent der Anteile am japanischen Developer Marvelous erkauft. Auf mehr lässt auch das Tencent Research Institute hoffen. Mit drei Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen verspricht das Forschungszentrum große Innovationen im Bereich des Internets und Computing, die Gamer neuartige Spielerlebnisse schaffen sollen.



Sony

Einen Platz in der Liste verdient auch das japanische Unternehmen Sony, das mit Playstation 5 erneut bewiesen hat, dass es unangefochtener Marktführer im Bereich der Spielekonsolen ist. Ende 2020 kam die neue Playstation 5 auf den Markt. Aufgrund der global hohen Nachfrage und der hartnäckigen Probleme bei der Chiplieferung hat der Konzern immer noch mit massiven Lieferengpässen zu kämpfen. Dennoch verdoppelte der japanische Riese seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und erhöhte seinen Gewinn umgerechnet auf rund 85 Milliarden US-Dollar. Denn die zuverlässige Produktionsleistung von Sony seit seiner Gründung im Jahr 1946 garantiert den Usern der Konsole qualitativ hochwertiges Spielen, das mit innovativer Technik und der perfekten Zusammenführung von detailliertem Fachwissen über Produktteile wie Sensoren, Bildschirme und Software regelmäßig aufgewertet wird. Kein Wunder also, dass Playstation 5 im Moment die begehrteste Spielekonsole der Welt ist und die Sony-Aktie aufwertet.



Der Aufwind in der Gaming-Branche spiegelt sich in den Börsendaten wider. Viele Unternehmen, die der Gaming-Industrie dienen, stecken in einem Aufwärtstrend, welcher den Wert ihrer Aktien erhöht. Hohe Gewinne strichen in den letzten Jahren die amerikanischen Spielehersteller Activision Blizzard und Electronic Arts sowie der chinesische Internet-Konzern Tencent. Das japanische Urgestein der Industrie garantierte sich wieder hohen Gewinn durch die Veröffentlichung von Playstation 5. Die beständige Leistung dieser Unternehmen erhofft Anlegern auch in der Zukunft auf positive Zahlen an der Börse. (14.01.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - den letzten Jahren hat die Gaming-Industrie einen gehörigen Aufwind erfahren und ist an der Börse in den Fokus der Investoren gerückt. Die zunehmende Digitalisierung des Alltags sowie die Einführung von neuartigen technologischen Innovationen auf dem Markt hat der Branche ermöglicht, neue Umsatzpotenziale zu erschließen, die den Marktwert des Gamings an der Börse immens verstärkt haben. Folgende Gaming-Giganten haben deutlich bewiesen, dass sie aktuell ein sicherer Hafen für jeden Anleger sind.Nach seiner Gründung im Jahr 1991 spielte Blizzard Entertainment, das heute unter Activision Blizzard an der Börse zu finden ist, eine große Rolle in der Ausdehnung der Gaming-Branche. Publikationen wie World of Warcraft, Overwatch und Hearthstone haben zahlreichen Menschen in die Online-Welt gezogen und den Aufstieg des E-Sports unterstützt. Letzterer gewann seit seinem bescheidenen Startschuss in der Stanford University im Jahr 1972 endlich in den 1990ern an Fahrt und führte neben Computerspielen wie Age of Empires oder Half Life sowie den klassischen Online-Games wie Poker und Schach, Gaming in das Alltagsleben ein. Heute dominiert die umfangreiche Produktpalette von Activision Blizzard das Hobby-Gaming und den E-Sport, was dem Konzern jährlich Milliarden in die Unternehmenskasse spült. Der Gesamtwert des Unternehmens beläuft sich aktuell auf gut 73 Milliarden US-Dollar, was Activision Blizzard zum Marktführer als Spielehersteller Amerikas macht und dies trotz der Tatsache, dass das Unternehmen regelmäßig mit kleineren oder größeren Skandalen zu kämpfen hat. Doch an den Verkaufszahlen und regelmäßigen Rekordbrüchen wird deutlich ersichtlich, dass sowohl für Kunden als auch für Anleger die beständige Performance des Unternehmens und die Qualität seiner Produkte im Vordergrund steht.