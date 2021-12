Tradegate-Aktienkurs ecotel-Aktie:

ISIN ecotel-Aktie:

DE0005854343



WKN ecotel-Aktie:

585434



Ticker-Symbol ecotel-Aktie:

E4C



Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (14.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ecotel communication ag (ecotel) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) unter die Lupe.Die Neunmonatszahlen des Komplettanbieters im Bereich Telekommunikation für Geschäftskunden, der als einer der wenigen seiner Zunft Leitung und Sprache im Angebot habe, hätten auf allen wichtigen Ebenen die Erwartungen übertreffen können. Die Gewinnprognosen seien daher zum zweiten Mal im laufenden Jahr erhöht worden.Der Blick über den Tellerrand hinaus mache Lust auf mehr: Das voll auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produktportfolio sei hochgradig skalierbar. Passend dazu solle ab dem kommenden Jahr die Onlinevermarktung der Angebote wie die innovativen Cloud-Dienste hochgefahren werden. Am Ende dürfte das kommende Jahr nicht wirklich schlechter verlaufen als 2021. Vor allem der positive Margentrend dürfte weiter anhalten, wenn auch mit verringerter Dynamik. In Finanzkreisen werde bis 2024 bereits über einen Anstieg des EBITDA Richtung 24 Mio. Euro diskutiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ecotel-Aktie: