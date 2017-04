Börse Stuttgart-Aktienkurs ecotel-Aktie:

Kurzprofil ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) ist ein seit 1998 bundesweit tätiges Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Informations- und Telekommunikationsanforderungen (ITK) von Kunden spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. ecotel vermarktet Produkte und Dienstleistungen in folgenden Geschäftsbereichen: "Geschäftskundenlösungen (B2B)", "Wiederverkäuferlösungen", "Privatkundenlösungen (B2C)" und "new media solutions". (11.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - ecotel-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens ecotel communication ag (nachfolgend "ecotel" genannt) (ISIN: DE0005854343, WKN: 585434, Ticker-Symbol: E4C) unter die Lupe.Die jüngst präsentierten Jahreszahlen der ecotel AG seien nix gewesen. Zwar habe der Umsatz gesteigert werden können und das EBIT habe innerhalb der erwarteten Spanne gelegen. Doch mache sich ecotel erstmals daran, so genannte bereinigte Zahlen - also Zahlen, die um Sondereffekte bzw. nicht vom Vorstand erwünschte Effekte - bereinigt worden seien. Für einen DAX-Konzern möge das noch durchgehen, für einen kleinen Laden wie ecotel passe das nicht. Zils, ein solider Vertreter seiner Zunft, sollte sich einfach eingestehen, dass er nicht über 100 Mio. Euro Umsatz hinauskomme und ein EBIT oberhalb von 6 Mio. Euro nur mit viel Chuzpe machbar sei. Das seien die Fakten, und je eher man in Düsseldorf realistisch werde und dem Kapitalmarkt klaren Wein einschenke, umso besser. Die Vollausschüttung des Jahresgewinns fänden die Experten indes gut.Die ecotel-Aktie ist bei 8 Euro bezahlt, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 11.04.2017)