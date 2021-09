Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:

6,998 EUR -15,89% (13.09.2021, 11:56)



London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:

586,40 GBp +2,31% (13.09.2021, 11:43)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



London Stock Exchange-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (13.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die Börsen in Europa würden sich zum Wochenstart mehrheitlich in guter Verfassung präsentieren. Die easyJet-Aktie notiere jedoch aktuell satte 16 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag.Der Grund dafür sei die Kapitalerhöhung, welche der britische Billigflieger in der Vorwoche angekündigt habe. Heute würden die Anteilscheine ex-Bezugsrecht gehandelt, was den drastischen Abschlag erkläre.Indes habe sich der Chef des Konkurrenten Ryanair, Michael O'Leary, wieder einmal relativ deutlich zu easyJet geäußert. Seiner Ansicht nach sei der Rivale mittlerweile "Geschichte". Gegenüber Aerotelegraph habe er erklärt: "Das Unternehmen wächst nicht mehr, es hat die Auslieferung der meisten bestellten Flugzeuge storniert. Ihr Geschäftsmodell ist jetzt in Schwierigkeiten, weil sie auf einigen wenigen Flughäfen wie London-Gatwick, Paris, der Schweiz und Malpensa stark sind: Sie wollen auf Flughäfen mit wenigen freien Zeitnischen bleiben, um nicht mit anderen Billigfluglinien konkurrieren zu müssen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze easyJet-Aktie: