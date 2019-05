Bisher waren an der Börse acht Fiat-Stablecoins gelistet: eToro New Zealand Dollar (NZDX), eToro Japanese Yen (JPYX), eToro Swiss Franc (CHFX), eToro United States Dollar (USDEX), eToro Euro (EURX), eToro Pound Sterling (GBPX), eToro Australian Dollar (AUDX) und eToro Canadian Dollar (CADX). Hinzu kamen die fünf Kryptowährungen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), BitcoinCash (BCH) und Litecoin (LTC) sowie 43 Währungspaare.



London (www.aktiencheck.de) - eToroX, die Blockchain-Plattform des globalen Finanzunternehmens eToro, stellt Anlegern zwei neue Edelmetall-Stablecoins zur Verfügung: eToro Gold (GOLDX) und eToro Silver (SLVX), so eToro in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zusätzlich sind ab sofort zwei weitere Fiat-Stablecoins - eToro Ruble (RUBX) und eToro Yuan (CNYX) - sowie 17 Währungspaare an der Krypto-Börse handelbar.Yoni Assia, Mitbegründer und CEO von eToro, kommentierte die Lancierung wie folgt: "Die Blockchain bringt Transparenz und ein neues Paradigma für den Besitz von Assets mit sich. Wir glauben, dass dies die Zukunft der Finanzwelt ist - und dass wir den größten Transfer aller Zeiten von Vermögenswerten auf die Blockchain erleben werden." Eines der größten Hindernisse für Krypto-Assets auf dem Weg hin zu breiter Akzeptanz ist Assia zufolge die Preisstabilität. "Stablecoins beseitigen diese Hürde weitgehend und schaffen eine benutzerfreundlichere Art der Interaktion mit der Blockchain", so Assia. "Mit der Ergänzung um eToro Gold und eToro Silver und der Erweiterung unseres Fiat-Stablecoin-Angebotes auf zehn zeigen wir das enorme Potenzial, das in tokenisierten Assets steckt."eToroX ist eines der ersten Unternehmen, die von der zuständigen Behörde, der Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), als regulierter Anbieter von Distributed Ledger Technology (DLT) zertifiziert wurden. "Wir sind stolz darauf, eines der ersten Unternehmen in der Welt zu sein, die eine solche Lizenz für Krypto-Assets erhalten - und eine von nur einer Handvoll regulierter Börsen im Krypto-Universum", erklärt Doron Rosenblum, Managing Director von eToroX.