Stuttgart-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

0,225 Euro -3,44% (11.04.2019, 14:35)



TSE-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

CAD 0,35 +0,00% (11.04.2019, 15:45)



ISIN eCobalt Solutions-Aktie:

CA27888J1084



WKN eCobalt Solutions-Aktie:

A2APZ7



Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie Deutschland:

ECO



TSE-Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie;

ECS



Kurzprofil eCobalt Solutions Inc.:



eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (11.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - eCobalt Solutions-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung für die Aktien von eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS) aus.eCobalt Solutions Inc. und Jervois Mining hätten eine Übereinkunft über einen Zusammenschluss erzielt. Das Arrangement wird von den Analysten von Canaccord Genuity unter den Blickwinkel der Aktionäre von eCobalt Solutions positiv gesehen. Zugang zu mehreren Kobaltprojekten in Regionen mit geringeren rechtlichen Risiken sei dadurch möglich.Die Bewertungen von Kobalt-Titeln seien in den letzten Wochen gestiegen. Eine Bodenbildung bei Kobaltpreisen sei unterstellt worden. Eine nachhaltige Umkehrung des Preistrends könnte einen raschen Aufbau von Kobalt- Beständen auslösen, ebenso wie ein positives Momentum bei den Kursentwicklungen, so der Analyst Eric Zaunscherb.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer eCobalt Solutions-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "speculative buy" ein und halten am Kursziel von 0,90 CAD fest.Börsenplätze eCobalt Solutions-Aktie: