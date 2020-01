Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Die Online-Handelsplattform eBay habe im Weihnachtsquartal Geschäftseinbußen verkraften müssen. Die Erlöse seien in den drei Monaten bis Ende Dezember verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar gefallen. Der Rückgang sei von den Anlegern erwartet worden, trotzdem sei die Aktie nachbörslich um über fünf Prozent eingebrochen.Die Kursverluste hätten allerdings nicht an den Zahlen für das vierte Quartal gelegen, sondern an eBays Ausblick. Der Online-Auktionshändler habe für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Wall Street habe mehr erwartet.Da habe es auch niemanden besänftigen können, dass eBay im vierten Quartal die Gewinnprognose übertroffen habe. eBay habe ein Ergebnis je Aktie von 0,81 Dollar eingefahren. Die Experten hätten mit 0,76 Dollar gerechnet.Angesichts der Baustellen, die der Konzern hat, ist die eBay-Aktie derzeit nur eine Halteposition, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: