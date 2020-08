Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

47,86 EUR +0,41% (14.08.2020, 09:04)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

56,28 USD +1,42% (13.08.2020, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - eBay-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) fiel im März 2020 auf die Unterstützung bei 26,36 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert nach oben gedreht. Am 8. Mai 2020 habe er die Nackenlinie eines Doppelbodens bei 42,00 USD durchbrochen. Anschließend sei er am 4. Juni 2020 erstmals auf ein neues Allzeithoch geklettert. Inzwischen liege das Rekordhoch bei 61,06 USD. Nach diesem Hoch vom 13. Juli habe die Aktie konsolidiert und habe sich dabei dem letzten Zwischenhoch angenähert.AusblickDer gestrige Ausbruch könnte eine weitere Rally der eBay-Aktie einleiten. Ein Anstieg in Richtung 61,06 USD und später sogar 67,79 USD erscheine möglich. Sollte es aber zu einem Rückfall unter 55,50 EUR kommen, müsste mit einer Fortsetzung der Konsolidierung seit Mitte Juni gerechnet werden. Ein Rückfall auf ca. 51,88 USD wäre dann möglich. (Analyse vom 14.08.2020)Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:47,90 EUR +1,55% (13.08.2020, 17:35)