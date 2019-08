Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

34,40 EUR -0,69% (06.08.2019, 09:29)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

38,81 USD -4,36% (05.08.2019, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (06.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - eBay: Aktie in schwieriger Lage - ChartanalyseRückblick: Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) bildete vom Oktober 2018 bis Januar 2019 einen Doppelboden aus und zog anschließend auf ein Hoch bei 39,14 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch vom 1. März habe die Aktie mehrere Wochen in einer bullischen Flagge konsolidiert. Am 12. Juni sei sie aus dieser Flagge nach oben ausgebrochen. Dadurch habe sich ein mittelfristiges Kaufsignal ergeben, der Wert sei anschließend auch auf 42 USD geklettert. Am Donnerstag sei er an diesem Hoch abgeprallt. Seitdem stehe eBay stark unter Druck.AusblickDie eBay-Aktie befinde sich damit in einer schwierigen Lage. Komme es auch noch zu einem Rückfall unter 38,63 USD auf Tagesschlusskursbasis, dann könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 35 USD kommen. Damit sich das Chartbild wieder etwas aufhelle, müsste die Aktie schnell über 39,14 USD ansteigen. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 42 USD kurzfristig möglich. (Analyse vom 06.08.2019)Börsenplätze eBay-Aktie: