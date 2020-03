LT Lang & Schwarz-Aktienkurs dormakaba-Aktie:

505,50 EUR -1,84% (05.03.2020, 09:55)



SIX-Aktienkurs dormakaba-Aktie:

529,00 CHF -3,99% (05.03.2020, 12:15)



ISIN dormakaba-Aktie:

CH0011795959



WKN dormakaba-Aktie:

898080



Ticker-Symbol dormakaba-Aktie:

KABN



SIX Ticker-Symbol dormakaba-Aktie:

DOKA



Kurzprofil dormakaba International Holding AG:



dormakaba (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA) macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.



dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. Mehr Informationen unter www.dormakaba.com. (05.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - dormakaba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der dormakaba International Holding AG (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA).Wenngleich sich das globale makroökonomische Umfeld mittlerweile verschlechtert habe, rechne dormakaba in Nordamerika nach wie vor mit einem guten Marktwachstum. In Europa erwarte das Unternehmen ein weitgehend moderates Wachstum. Dies gelte auch für den Asien-Pazifik-Raum, wobei es in Australien und Südostasien zu einer gewissen Schwäche kommen könnte. Im Nahen Osten sowie in Afrika und Lateinamerika sei die Marktsituation bereits angespannter. All diese Einschätzungen würden jedoch von den Auswirkungen von Covid-19 abhängen, die voraussichtlich einen spürbaren Einfluss auf dormakaba haben würden, auch wenn bislang keine Beeinträchtigung der globalen Lieferketten erkennbar sei.Darüber hinaus leide dormakaba nach wie vor unter den Lieferproblemen des vergangenen Jahres, die sich aus der fehlerhaften ERP-Implementierung bei Mesker in den USA ergeben hätten. Offenbar brauche es trotz der Sonderangebote von dormakaba länger als erwartet, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.Mittelfristige Ziele würden überprüft: Aufgrund der derzeitigen internen und externen Probleme habe dormakaba seine mittelfristigen Ziele überprüft und werde im September im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das GJ neue Ziele bekannt geben.Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell erhält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, ein neues Kursziel von CHF 570 (bisher: CHF 625) und hält an seinem "hold"-Rating fest. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze dormakaba-Aktie: