Kurzprofil dormakaba International Holding AG:



dormakaba (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA) macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.



dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. Mehr Informationen unter www.dormakaba.com (08.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - dormakaba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der dormakaba International Holding AG (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA).dormakaba habe vorgehabt, mehrere große Geschäftsbereiche zu integrieren und gleichzeitig das Marktwachstum zu übertreffen. Das sei ehrgeizig gewesen, habe aus Sicht des Analysten aber auf der guten Auftragslage beruht. Daher sei er auch enttäuscht, dass das Unternehmen seine organische Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 4,0 bis 4,5% auf etwa 3,5% habe reduzieren müssen.Negativ überrascht habe den Analysten aber vor allem die Belastung der Margen durch die Einbußen im Bereich Safe Locks. Leider sei die Geschäftsleitung wenig optimistisch, dass diese Sparte in puncto Volumina oder Rentabilität zu alter Stärke zurückfinden könnte. Daher sei er skeptisch, ob die vorgegebene EBITDA-Marge von 18% in GJ 2018/19 erreicht werden könne. Er prognostiziere, dass dormakaba im nächsten Jahr eine EBITDA-Marge von 17,5% verzeichnen werde.In den letzten zwei Jahren seien die Akquisitionen ein wichtiger Faktor für die Aktien gewesen. Der Analyst komme jedoch zu dem Schluss, dass sich das Unternehmen vorerst auf die Integration der Übernahmen konzentrieren werde, bevor es nach neuen Gelegenheiten zur Marktkonsolidierung suche.In Anbetracht eines fehlenden kurzfristigen Impulses bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating für die dormakaba-Aktie. (Analyse vom 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze dormakaba-Aktie: