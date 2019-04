Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

29,32 EUR -1,91% (29.03.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

29,32 EUR -1,97% (29.03.2019, 22:26)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (01.04.2019/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) unter die Lupe.Der Anbieter von Sicherheitslösungen auf Basis von Bewegungsdaten im Bereich des Mobilfunks sehe sich vor einer exorbitanten Marktchance, doch auch die Risiken seien nicht zu übersehen. cyan sei genau vor einem Jahr an die Börse gegangen und habe damit 31,7 Mio. Euro eingenommen. Rund 18 Mio. Euro davon zuzüglich einer später durchgeführten Kapitalerhöhung seien für die Übernahme von I-New verwendet worden - ein österreichisches Unternehmen, das im gleichen Bereich tätig sei und bereits über eine breite Palette an Kunden in Südamerika verfüge.Die Einen würden sagen, ein KGV 2020e von nur 12 für ein Unternehmen wie cyan, dessen Gewinn sich im laufenden Jahr vervielfache und im kommenden Jahr um weitere 30% anspringen solle, sei günstig. Die Anderen würden darauf hinweisen, dass 48 Mio. Euro Jahresumsatz mit einem Marktwert von 260 Mio. Euro zu einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 5,4 führe, als fair werde eine Relation von 1 erachtet.In diesen beiden unterschiedlichen Blickwinkeln würden sich Chance und Risiko widerspiegeln. cyan habe die Chance, zu einem der ganz großen Sicherheitsunternehmen des mobilen Internets aufzusteigen. Wenn das gelinge, wenn also weitere große Mobilfunkbetreiber als Kunde gewonnen würden und später vielleicht sogar der Einstieg in neue Märkte wie Banken & Versicherungen gelinge, dann werde die Aktie gen Himmel stürmen.cyan sei eine Spekulation, bei der Heibel mehr Wert auf Neuaufträge legen würde als auf die Gewinnmarge. Neuaufträge würden die Aktie weiter antreiben, eine schwache Entwicklung der Gewinnmarge aufgrund von beispielsweise hohen Investitionen werde den Kurs belasten.Wer in cyan spekulieren möchte, der sollte in zwei Schritten einsteigen: Halbe Position jetzt, nachkaufen dann sofern die Aktie nochmals 10% tiefer zu haben sein sollte. Gleichzeitig würde er einen Trailing Stopp Loss 15 bis 20% unter dem Einstieg und ggfls. später unter dem jeweiligen jüngsten Hoch setzen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 13 vom 29.03.2019)