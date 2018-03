Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

23,76 EUR +2,63% (28.03.2018, 16:23)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (28.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" setzt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) auf die Watchlist.Das IT-Sicherheitsunternehmen feiere heute Börsendebüt. Nach einem Emissionspreis von 23,00 Euro habe der erste Aktienkurs bei 23,20 Euro gelegen und habe sich trotz schwachem Gesamtumfeld stabil gehalten. Fast 1,4 Millionen Aktien seien aus einer Kapitalerhöhung platziert worden, was für den Börsenneuling einen Kapitalzufluss von 31,7 Millionen Euro bedeute.Mit einem Teil des Kapitals habe die Aktiengesellschaft bereits die Cyan Security Group übernommen, welche nun als Holding der operativen Geschäftseinheiten der Cyan-Gruppe agiere.Der Zielmarkt der cyan AG biete enormes Wachstumspotenzial. Dennoch sollten Investoren vor einem Einstieg in die cyan-Aktie eine Beruhigung des Umfeldes abwarten, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link