Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (12.10.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Seit Jahren schreibt curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) praktisch durchgängig Verluste, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Immer wieder müssten Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, um das Geschäft am Laufen zu halten, allein in den letzten vier Jahren sieben Mal! Das Grundkapital mit aktuell 16,7 Mio. Euro habe sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Entsprechend groß sei die Verwässerung für Aktionäre, die nicht ständig neues Geld hätten nachschießen wollen.Auf der Hauptversammlung am 28.06.2018 in Seligenstadt-Froschhausen sollte erneut ein genehmigtes Kapital geschaffen werden. Infolge eines organisatorischen Fehlers sei dies jedoch überraschend abgelehnt worden, weshalb die HV für den 21.9.2018 erneut einberufen worden sei. Dort sei der Kapitalbeschluss mit einer Zustimmungsquote von über 99% gefasst worden.Vor der Abstimmung habe Alleinvorstand Michael Schlenk die aktuelle Situation erläutert. Wie er dargelegt habe, sei curasan nach einem schwachen Start ins laufende Jahr im zweiten Quartal 2018 wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Besonders stark sei es dank neuer Partnerschaften in Asien und Deutschland mit einem Plus von 50% bzw. 20% vorangegangen. Im Nahen Osten hätten hingegen die politische Situation sowie die Währungsproblematik belastet und der Umsatz sei eingebrochen.Insgesamt seien die Erlöse im ersten Halbjahr mit 3,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau geblieben, würden sich also weiterhin auf einem sehr überschaubaren Niveau bewegen. Das Periodenergebnis sei mit -1,5 Mio. Euro (Vj. -2,0 Mio. Euro) negativ geblieben.Zuversicht schöpfe der Vorstand aus der Zulassung für das Produkt Ceracell Ortho Foam durch die FDA (US-Food and Drug Administration). Ab dem vierten Quartal erwarte er signifikantes Wachstum in den USA. Die Aktionäre seien nach den vielen Enttäuschungen der letzten Jahre allerdings skeptisch. Schlenk habe eingeräumt, dass die Entwicklung sehr lange dauere. Unverändert sei er aber überzeugt, dass curasan über die besten Produkte verfüge. Gleichwohl sei es kostenintensiv, die Ärzte zu überzeugen. Zudem kämpfe man gegen die Großen der Branche, die über weit mehr Kapitalkraft für das Marketing verfügen würden. Hätten sich Ärzte erst einmal für curasan entschieden, seien sie dabei geblieben.Befragt nach einem Zeitplan für den Break Even habe Schlenk auf den Spagat zwischen Kosteneinsparungen und der Notwendigkeit, zu investieren, verwiesen. Einige große Aktionäre seien sogar der Meinung, dass zu wenig investiert werde. Der Vorstand habe versichert, dass viele Investoren, auch aus Asien und den USA, an der Technologie und dem Know-how interessiert seien und bereit wären, die Gesellschaft finanziell zu unterstützen. Mit dem Mindestausgabepreis der Aktie von 1,05 Euro habe keiner ein Problem.Als Aktionär könnte man daraus eine gewisse Zuversicht schöpfen, dass mehr in curasan stecke. Auf einen zeitnahen Turnaround sollten aber nur risikobereite Anleger spekulieren, so Matthias Wahler. (Ausgabe 10/2018)