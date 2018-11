Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (23.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe gestern endgültige Q3-Zahlen veröffentlicht, nachdem bereits Ende Oktober vorläufige Eckwerte zur Umsatzentwicklung vorgelegt worden seien.Im dritten Quartal habe curasan die erfreuliche Umsatzentwicklung aus Q2 nicht fortsetzen können (Q3: -26,3% yoy), sodass auch die Erlöse nach 9M nun unter Vorjahr lägen (-7,4% yoy). Verantwortlich sei dafür die geopolitische und wirtschaftliche Lage im Nahen Osten, wodurch sich der Vertrieb in dieser Region erheblich erschwert habe (Q3: -77,8% vs. H1: -52,2%). Durch den drastischen Verfall der Türkischen Lira habe curasan in Q3 signifikant geringere Umsätze in der Türkei erwirtschaftet. Darüber hinaus hätten in der Region Handelsbeschränkungen dazu geführt, dass wichtige Absatzkanäle gänzlich weggefallen seien.Ebenfalls enttäuschend hätten sich die Erlöse trotz der im September erhaltenen FDA-Zulassung für Ceracell Ortho Foam in Nordamerika entwickelt, sodass die Region Americas nach wie vor kein Wachstum verzeichne (9M: +0,0% vs. H1: 0,3%). Ein positiver Verlauf sei hingegen laut dem CEO im deutschen Markt zu sehen, wo durch eine intensivere Betreuung der Vertriebspartner (Allianzmanagement-Konzept) eine steigende Nachfrage zu sehen sei (Q3: +8,5%).Das EBITDA habe sich im dritten Quartal deutlich auf -1,7 Mio. Euro verschlechtert (Vj.: -0,7 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies primär auf erforderliche Wertberichtigungen, einen höheren Umsatzanteil von margenschwächeren Handelswaren sowie gestiegene Investitionen in den Ausbau der Vertriebsstrukturen im Fokusmarkt USA. Das Nettoergebnis habe sich unterproportional verschlechtert, was an einer einmaligen Steuerbelastung im Vorjahr liege. Die reduzierte Guidance seien bestätigt worden (Umsatz: 6,5 bis 7,0 Mio. Euro, EBITDA: -3,2 bis -3,6 Mio. Euro).Die schwache Entwicklung in Q3 komme nach der Gewinnwarnung Ende Oktober wenig überraschend. Um auf den Wachstumspfad zurückzukehren sei curasan in den nächsten Monaten auf spürbare operative Verbesserungen in den wichtigen Regionen angewiesen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt mit unverändertem Kursziel von 0,65 Euro sein Rating "halten" für die curasan-Aktie. (Analyse vom 23.11.2018)