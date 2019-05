Trotz eines Upsides von deutlich über 10% bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, aufgrund der noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich der Finanzierungslage die "halten"-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 0,50 Euro. (Analyse vom 24.05.2019)



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (24.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe gestern Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Darüber hinaus seien bereits Anfang Mai Neuigkeiten zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibung 2019/2024 bekannt gegeben worden.Umsatz erhole sich in Q1 nach schwacher Entwicklung im Vorjahr deutlich: Die heute veröffentlichten Q1-Zahlen würden im Vergleich zur schwachen Entwicklung in 2018 bereits eine Rückkehr auf den Wachstumspfad andeuten. Die Nettoerlöse seien demnach um 10,5% auf 1,7 Mio. Euro gestiegen, nachdem der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 14% spürbar zurückgegangen sei. Deutlich besser als im Vorjahr hätten sich nun die Region Naher Osten (+122,5% vs. -55,6% in FY 2018) sowie Europa (+12,6% vs. -14,8% in 2018) entwickelt.Auch in der Fokusregion USA sei eine positive Entwicklung erkennbar (+7,9% vs. -11,1% in 2018). Der ebenfalls wichtige asiatische Markt habe als einziger in Q1 eine negative Tendenz gezeigt. Hier habe ein im letzten Jahr generierter außerordentlicher Umsatz in Vietnam nicht kompensiert werden können. Allerdings bestünden mit asiatischen Partnern für das Geschäftsjahr 2019 noch zahlreiche Abnahmeverpflichtungen, sodass die in Q1 fehlenden Erlöse in den nächsten Monaten aufgeholt werden sollten.Das EBITDA habe sich in Q1 deutlich um 43,1% auf -0,7 Mio. Euro verschlechtert. Aufgrund geringerer Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr sei das EBIT nur um -17,1% auf -0,8 Mio. Euro zurückgegangen. Das schwächere Ergebnisniveau sei vor allem auf Einmaleffekte u.a. aufgrund erhöhter Aufwendungen für die außerordentliche Hauptversammlung sowie die Vorbereitung und Ausgabe der Wandelschuldverschreibung belastet. Die liquiden Mittel hätten sich per Ende Q1 deutlich auf 0,3 Mio. Euro reduziert (31.12.2018: 0,5 Mio. Euro). Allerdings habe sich die zuletzt angespannte Liquiditätslage durch die inzwischen ausgegebene Wandelschuldverschreibung 2019/2024 spürbar entspannt.Darüber hinaus habe die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H. (derzeit mit 10,8% am Grundkapital beteiligt) aufgrund der nur teilweise erfolgten Platzierung der Wandelanleihe eine weitere Liquiditätszufuhr zur Sicherung der Fortführung der Geschäftstätigkeit zugesichert. Sämtliche nicht von Aktionären bezogenen Aktien, die im Rahmen einer noch zu beschließenden Bezugsrechtskapitalerhöhung angeboten werden sollten, werde die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H. in Höhe von mindestens 3,1 Mio. Euro zeichnen. Diese Finanzierungszusage sei befristet bis zum 15. September 2019 und unterliege der Erfüllung verschiedener Bedingungen. Einerseits müsse auf der kommenden HV beschlossen werden, dass das Grundkapital im Verhältnis 3:1 herabgesetzt werde.Zudem fordere die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H., dass der CEO sein Vorstandsmandat auf Verlangen auch bereits vor Ablauf seiner derzeit bis zum 30. September 2019 befristeten Amtszeit niederlege. Ein geeigneter Nachfolger werde derzeit bereits gesucht. Darüber hinaus solle der Vorstand entschädigungslos auf alle ihm gewährten Optionen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft sowie auf seine Forderungen auf Bonuszahlungen i.H.v. rund 47.000 Euro verzichten. Als dritte Bedingung verlange die Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H., dass eines der beiden Aufsichtsratsmitglieder (Herr Dr. Detlef Wilke oder Herr Dr. Thomas Kahn) sein Amt niederlege. Markmann gehe auch nach Rücksprache mit dem CEO davon aus, dass alle Forderungen erfüllt würden und damit die Refinanzierung und der Fortbestand der Gesellschaft gesichert sei.Die Entwicklung in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres deute nach Erachten des Analysten einen Aufwärtstrend und eine Rückkehr auf den Wachstumspfad auf Umsatzebene an. Ergebnisseitig dürfte sich in den nächsten Quartalen eine erhöhte Kostendisziplin bemerkbar machen. curasan habe bereits umfangreiche Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Aufgrund der einerseits erfreulichen Umsatzentwicklung in Q1 sowie andererseits der noch erhöhten Kostenbasis durch u.a. Einmaleffekte erwarte der Vorstand unverändert einen Nettoumsatz zwischen 6,2 und 7,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Bandbreite von -3,2 bis -2,8 Mio. Euro. Der Analyst habe seine kurz- und mittelfristigen Prognosen in Folge des erfreulichen Wachstums in Q1, der Einmalbelastungen sowie der angestoßenen Sparmaßnahmen angepasst.Aufgrund der Finanzierungszusage sowie der sich aufhellenden operativen Entwicklung scheine eine Rückkehr auf den Wachstumspfad ab 2019 möglich zu sein.