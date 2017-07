Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (07.07.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) unter die Lupe.Ende Mai hätten die Aktienexperten die Aktie der curasan AG bei Kursen von 1,90 Euro zum Verkauf empfohlen. Die Verkaufsempfehlung sei ein Volltreffer gewesen. Inzwischen notiere das Papier bei Kursen von unter 1,50 Euro. Jüngst habe CEO Michael Schlenk mitteilen müssen, dass Steuernachforderungen im Volumen von bis zu 0,8 Mio. Euro voraussichtlich zu zahlen seien. Hierbei handle es sich um Forderungen des Finanzamtes aus dem Jahr 2008, die Schlenk selbst indes nicht zu verantworten habe. Die Steuernachforderung komme allerdings zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. curasan brauche wohl bald wieder Geld. Eine Kapitalerhöhung sei jetzt natürlich nur zu deutlich niedrigeren Kursen als zunächst geplant machbar.Da wir bei curasan auch operativ weiter skeptisch sind, raten wir weiterhin die curasan-Aktie zu meiden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2017)XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:1,531 EUR -2,55% (07.07.2017, 17:27)