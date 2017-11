Börsenplätze curasan-Aktie:



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (10.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Roger Becker von der BankM-biw AG:Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).Der am 9. November veröffentlichte 9M-Bericht der curasan AG falle im Lichte der jüngsten Umsatz- und Ergebniskorrektur für das laufende Geschäftsjahr insgesamt etwas verhaltener aus, sende aber gleichzeitig positive Signale über den Berichtszeitraum hinaus: Während das Umsatzwachstum mit 5% deutlich unter den Erwartungen gelegen habe, seien sowohl wichtige Ziele erreicht (Gewinnung neuer strategischer Partner in den USA und China) als auch operative Hürden (aufwendiger Re-Zertifizierungsprozess, Produktionsengpass beim Produkt CERASORB Foam) abgearbeitet bzw. beseitigt worden.Bereits im Vorfeld der Quartalsberichterstattung habe die Gesellschaft eine Anpassung des für das laufende Jahr angestrebten Umsatz- und Gewinnniveaus vorgenommen. Aufgrund mehrerer Faktoren sei die Guidance deutlich nach unten korrigiert worden: Die bisherige Bruttoumsatzprognose sei von EUR 8,5 bis 8,8 Mio. um EUR 1,6 Mio. auf EUR 6,9 bis 7,2 Mio. abgesenkt worden, die aktualisierte Gewinnerwartung liege jetzt bei EUR -4,2 bis -3,9 und sei demzufolge um EUR 1,4 bis 1,5 Mio. herabgesetzt worden.Nach der Gewinnung des strategischen chinesischen Investors Chindex (ein Unternehmen der Fosun-Gruppe) habe die Gesellschaft vor wenigen Tagen den erfolgreichen Abschluss einer White Label-Vertriebspartnerschaft mit dem an der NYSE gelisteten Orthobiologie-Spezialisten Xtant Medical vermelden können. Hierin sehen die Aktienanalysten der BankM-biw AG den Startschuss für eine nachhaltige Vermarktung der curasan-Kernprodukte für den orthopädischen Markt in Nordamerika.Die Aktienanalysten der BankM-biw AG haben ihre Prognose und DCF-Bewertung auf Basis des 9M-Berichts und der aktualisierten Guidance angepasst. Ebenfalls hätten sie ihre Peergruppenbewertung aktualisiert.Unter Berücksichtigung der neuen Aktienzahl ermittelt Dr. Roger Becker, Aktienanalyst der BankM-biw AG, einen Fairen Wert von EUR 1,92 und bewertet die curasan-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 10.11.2017)