Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (09.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) weiterhin zu kaufen.Die gestern von creditshelf veröffentlichten Leistungskennzahlen würden eine Fortsetzung des Volumenwachstums signalisieren. Das Volumen angefragter Kredite habe nach eigener Berechnung bei 387,4 Mio. Euro gelegen, was einer Zuwachsrate von 7,6% gegenüber dem Vorjahr bzw. +8,5% gegenüber Q1/21 bedeute. Die Anzahl der vermittelten Kredite im Neu- bzw. Bestandskundengeschäft sei in Q2/21e weiter auf 34 (Q2/20: 30) gestiegen. Im ersten Halbjahr habe das durchschnittliche Kreditvolumen mit 1,07 Mio. Euro (H1/20: 1,01 Mio. Euro) weiterhin über der Marke von einer Million gelegen.creditshelf berichte über eine leicht gesunkene Durchschnittsverzinsung; sie habe im Halbjahr 2021 bei 8,6% gelegen, gegenüber 9,0% im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei sei allerdings ein besonders hoch verzinsliches Darlehen herausgerechnet. Inklusive dieses Darlehens seien 9,7% erreicht worden. Der Analyst sehe creditshelf damit weiterhin innerhalb der üblichen Schwankungsbreite.creditshelf habe sein Kooperationsnetzwerk in den letzten Monaten kontinuierlich ausgebaut. Hervorzuheben sei die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Commerzbank, die neue Verbindung zur Sparkasse Bremen oder die jüngst bekannt gegebene Kooperation mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG Odenwald Miltenberg. Wegen der notwendigen Vorbereitung des operativen Geschäftes hätten diese jedoch noch nicht wesentlich zum Erfolg in H1/21e beitragen können.Nach der guten Volumenentwicklung in H1/21e und bei Annahme einer weiterhin strikten Kostenkontrolle erwarte der Analyst eine gute Ertragsentwicklung. Die publizierten Finanzziele (Umsatz zwischen 6 und 8 Mio. Euro; EBIT zwischen -3,0 bis -4,0 Mio. Euro) hätten weiterhin Bestand.DisclosuresWeder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mit wirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;