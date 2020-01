(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (09.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ).Heute (9.1.20) habe creditshelf einige Volumen-Kennzahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Das Unternehmen habe es in Q4 geschafft, das Jahr nach relativ schwachen Q3 Zahlen mit starken Zahlen zu beenden. Das Volumen angefragter Kredite habe in 2019 knapp 29% über dem Vorjahr gelegen und einen Wert von 1,3407 Mrd. Euro (2018: 1,0422 Mrd. Euro) erreicht. Daraus hätten sich arrangierte Kredite in Höhe von 88,5 Mio. Euro (2018: 50,7 Mio. Euro; +75% YoY) ergeben. Nach den Q3-Zahlen habe der Analyst ebenfalls mit angefragten Krediten von 1,34 Mrd. Euro gerechnet, jedoch nur daraus resultierende Kredite in Höhe von 79,7 Mio. Euro. Somit habe creditshelf bei der Conversion Rate mit 9,3% in Q4 seine Schätzung von 7,0% übertreffen können.Da sich nach Aussagen des Unternehmens nichts an der Risiko-Einstellung geändert habe, lasse sich diese hohe Conversion Rate nur mit Nachhol-Effekten aus Q3 erklären. Da alleine im Dezember 2019 Kredite in Höhe von 21,2 Mio. Euro (mit hohen Margen laut Unternehmen) arrangiert worden seien, bestätige sich die Annahme des Analysten. Dies habe auch dazu geführt, dass die durchschnittliche Ticket-Größe von 745 Teuro auf 1.313 Teuro in 2019 angestiegen sei.Der Analyst habe bisher mit einem Umsatz von 1,4 Mio. Euro für Q4e gerechnet. Nach Anpassung der höheren Volumina bei den arrangierten Krediten und der Annahme, dass die Rendite zumindest stabil geblieben sei, schätze er nun, dass creditshelf einen Umsatz von 1,7 Mio. Euro in Q4e erzielt haben sollte. Demzufolge erhöhe sich seine Jahres-Schätzung von 3,9 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro. Da die aktuelle Guidance bei rund 4 Mio. Euro gelegen habe, habe das Unternehmen mit einem starken Dezember die angepasste Guidance noch übertreffen können, was der Analyst als positives Zeichen nach den relativ schwachen Q3 zahlen sehe. Auf EBIT-Ebene habe er bisher mit -5,1 Mio. Euro gerechnet; seine neue Schätzung liege bei -5,0 Mio. Euro.Der Analyst schätze, dass die Valendo-Transaktion nun in den nächsten Wochen final geclosed werde. Am 18.12 sei die Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen worden.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die creditshelf-Aktie. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: