Börsenplätze comdirect bank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

13,02 EUR -0,15% (09.04.2020, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

13,14 EUR +0,15% (09.04.2020, 14:51)



ISIN comdirect bank-Aktie:

DE0005428007



WKN comdirect bank-Aktie:

542800



Ticker-Symbol comdirect bank-Aktie:

COM



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (09.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie und all ihre Folgen seien für viele Unternehmen eine extreme Belastung. comdirect könne im operativen Geschäft dagegen sogar von den Turbulenzen profitieren. Die Direktbank habe am Donnerstag per Ad-hoc-Meldung ein "außergewöhnlich hohes Q1 Ergebnis" in Aussicht gestellt.Demnach werde im ersten Quartal 2020 voraussichtlich einen Vorsteuergewinn von über 75 Millionen Euro erwartet. Das wäre mindestens sechsmal so viel wie im Vorjahreszeitraum (Q1/19: 12,5 Millionen Euro) und deutlich mehr als bislang von den Analysten erwartet.Als Grund für den Gewinnsprung verweise das Unternehmen auf "einen deutlichen Anstieg des Provisionsüberschusses infolge der außergewöhnlich starken Marktvolatilität im ersten Quartal". Während der Corona-Turbulenzen an den Börsen hätten die Kunden also deutlich mehr gehandelt, der Verwaltungsaufwand sei indes nahezu stabil geblieben.Bereits aus den Anfang April veröffentlichten Monatszahlen der Direktbank sei einen deutlichen Anstieg der ausgeführten Orders hervorgegangen. Im Vergleich zum Vormonat sei deren Zahl im März um gute 64 Prozent auf rund 5,7 Millionen gestiegen."Mit Blick auf die derzeitige makroökonomische Lage, deren wirtschaftliche Tragweite und ihre Auswirkungen auf das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht quantifizierbar sind, bleibt die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2020 in Höhe von 100 bis 120 Millionen Euro vor Steuern vorerst unverändert", heiße es in der Mitteilung weiter.comdirect stehe kurz vor der Komplettübernahme durch die Commerzbank. Über 90 Prozent der Anteile besitze die Großbank bereits, die übrigen Minderheitsaktionäre sollten in den nächsten Monaten per Squeeze-out herausgedrängt werden. Entsprechend würden sich die Auswirkungen der positiven Meldung auf den Kurs der comdirect-Aktie in Grenzen halten.Auch der Commerzbank-Aktie liefere die Aussicht auf einen Gewinnsprung der Direktbank-Tochter zunächst keinen neuen Schwung: Nach kräftigem Auf und Ab in den vergangenen Tagen notiere sie am Donnerstagnachmittag rund eineinhalb Prozent tiefer. "Der Aktionär" sieht auf dem aktuellen Niveau aber weiterhin gute Chancen auf einen Turnaround, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.04.2020)