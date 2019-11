Ob das einfach oder zäh werde, sei offen. Die Commerzbank biete mit 11,44 Euro zwar einen Aufschlag von 25 Prozent auf den Kurs vor Verkündung der Pläne Ende September. Die Aktie notiere jedoch seither deutlich darüber, zuletzt bei 13,42 Euro. Zudem habe der größte Minderheitsaktionär, der aktivistische und der Commmerzbank nicht eben freundschaftlich zugetane Investor Petrus Advisers, seinen Comdirect-Anteil zunächst auf drei und zuletzt auf mehr als fünf Prozent ausgeweitet. Ein Zeichen, dass Aktionäre zumindest einen Nachschlag fordern würden - oder die Pläne insgesamt torpedieren wollten.



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (14.11.2019/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - comdirect bank: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen nur eingeschränkt Annahme des Übernahmeangebots - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) will ihre Tochter comdirect bank (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) komplett schlucken und unterbreitet den Aktionären eine Übernahmeofferte, so die Experten von FONDS professionell.Vorstand und Aufsichtsrat der Direktbank würden das Angebot zwar für angemessen halten, würden aber nur eingeschränkt die Annahme empfehlen.Überraschend kritisch würden Vorstand und Aufsichtsrat der comdirect das unlängst unterbreitete Übernahmeangebot durch das Mutterhaus Commerzbank beurteilen: Die Spitzencrew der Direktbank empfehle ihren Aktionären nur teilweise die Annahme der Offerte. Zwar würden die Mitglieder der beiden Gremien den aufgerufenen Preis von 11,44 Euro je comdirect bank-Aktie für "angemessen" halten. Doch sie würden nur kurzfristig orientierten Aktionären empfehlen, auf das Angebot einzugehen. Langfristig ausgerichtete Anteilseigner sollten zunächst abwarten.Ihre skeptische Haltung begründe das Management damit, dass klare Aussagen zur gemeinsamen Strategie, den Sparmöglichkeiten sowie den Perspektiven für die comdirect bank-Standorte fehlen würden. Dass Vorstand- und Aufsichtsrat der Tochter die Offerte der Mutter nur eingeschränkt begrüßen würden, sei eher unüblich. Allerdings habe comdirect bank-Chef Arno Walter jüngst zu Protokoll gegeben, dass ihn die Übernahmepläne selbst überrascht hätten.Die Commerzbank wolle sich mit einer Radikalkur wieder fit trimmen. Die Integration der comdirect bank sei Teil dieser Strategie. Die Commerzbank halte bereits 82 Prozent an der Tochter. Die Offerte laufe bis 6. Dezember und setze voraus, dass die Commerzbank dann 90 Prozent der comdirect bank-Aktien halte. Die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands könne renitente Restaktionäre dann abfinden und hinausdrängen (Squeeze-out).