Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (04.04.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).gestern habe co.don vom Schweizer Heilmittelinstitut (Swissmedic) die Zulassung für Spherox erhalten. Damit sei es co.don zukünftig erlaubt, Spherox in Schweizer Kliniken für autologe Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten im Knie anzubieten. Da mit den Schweizer Krankenpflegeversicherungen bereits die Erstattung für die Methode der körpereigenen Knorpelzelltransplantation vereinbart worden sei, könne co.don Angabe gemäß zeitnah mit der Produktvermarktung beginnen. Mit ersten Umsätzen dürfte nach Einschätzung des Analysten schon in diesem Jahr zu rechnen sein.Der Analyst bestätige sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten von EUR 9,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse würden sich unverändert Kursziele zwischen EUR 12,60 (Best Case) und EUR 6,00 (Worst Case) ergeben. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 4,39 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von Hasler erwartetes Kurspotenzial von 118,7%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der co.don AG. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze co.don-Aktie:XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:4,41 EUR +0,46% (04.04.2019, 13:02)