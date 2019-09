Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

2,64 EUR -5,04% (24.09.2019, 22:26)



ISIN co.don-Aktie:

DE000A1K0227



WKN co.don-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol co.don-Aktie:

CNWK



Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (25.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).co.don erhalte von ihrer Großaktionärin, der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft, ein Darlehen mit einem Volumen von bis zu EUR 6,6 Mio. bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zusammen mit der Verpflichtung, bei einer möglichen Kapitalmaßnahme Eigenkapital im Umfang von bis zu EUR 0,9 Mio. zur Verfügung zu stellen, sofern keine Kapitalzusagen im Rahmen der geplanten Eigenkapitalerhöhung von mindestens EUR 10 Mio. vorliegen würden, seien aus Sicht des Analysten die Voraussetzungen der Fortführungsprognose des Halbjahresberichts erfüllt worden. Darin sei auf Sicht von zwölf Monaten ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von mindestens EUR 7,6 Mio. genannt worden.Damit seien aus Sicht des Analysten die Weichen gestellt, die nach Angabe vorangeschrittenen Verhandlungen mit amerikanischen bzw. asiatischen Finanzinvestoren über einen potenziellen Einstieg im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dieser Einstieg könnte nach Einschätzung des Analysten nicht nur über eine Barkapitalerhöhung, sondern auch über die Begebung einer niedrigverzinslichen Wandelanleihe erreicht würden, was in Bezug auf die Verwässerung aus Sicht des Analysten eine attraktive Variante darstellen würde.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten ermitteltes Kursziel von EUR 8,60 (Base Case-Szenario) und sei "buy"-Rating für die Aktien der co.don AG. (Analyse vom 25.09.2019)Börsenplätze co.don-Aktie:XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:2,69 EUR +1,51% (25.09.2019, 09:02)