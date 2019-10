Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (21.10.2019/ac/a/a)



Am vergangenen Samstag habe co.don zur Besichtigung des neuen Produktionsstandorts in der "Bio City Leipzig" eingeladen. Mit einem Maschinenanlagen-Investitionsvolumen von mehr als EUR 10 Mio. habe co.don in Leipzig die weltweit erste Anlage zur großtechnischen Herstellung von autologen humanen Zelltherapeutika aufgebaut. Im Gegensatz zum bisher am Standort Teltow verfolgten Verfahren der Integrierten Isolatortechnologie, bei dem in einer Reinraumklasse D-Umgebung sämtliches erforderliches Equipment für die Herstellung von Knorpel-Transplantaten fest in Isolatoren der Reinraumklasse A integriert sei, komme am Standort Leipzig ein dezentrales, computergestütztes Verfahren zum Einsatz. Nach Angabe der Gesellschaft würden sich in der neuen Anlage jährlich Knorpelzellen für etwa 4.500 Transplantationen kultivieren lassen, mehr als doppelt so viele wie bislang.Aktuell jedoch würden aus Sicht des Analysten die aus der Spherox-Produktion in Leipzig ab Ende 2020e möglichen Ertragspotenziale vom Kapitalmarkt ebenso ignoriert wie die weiteren Errungenschaften der letzten Monate.Dementsprechend bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten ermitteltes Kursziel von EUR 8,60 (Base Case-Szenario) und sein "buy"-Rating für die Aktien der co.don AG. (Analyse vom 21.10.2019)