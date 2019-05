Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



10,50 EUR -1,87% (20.05.2019, 11:00)



DE000A2G9M17



A2G9M1



CPX



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (20.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.Die capsensixx AG habe Anfang letzter Woche Zahlen zu Q1 2019 bekannt gegeben und diese am vergangenen Freitag teilweise korrigiert.Die Umsatzerlöse des Konzerns seien gegenüber dem Vorjahresquartal leicht gesunken (-1,5%). Bereinigt um durchzureichende Performance-Fees hätten die Nettoprovisionserlöse jedoch um rund 4% zugelegt. Das EBITDA vor Minderheiten (Anteil ca. 50%) habe mit 1,6 Mio. Euro um 23,0% unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Periodenüberschuss nach Minderheiten sei mit -0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) sogar negativ gewesen. Die wesentlichen Ergebniskennzahlen seien v.a. aufgrund der Belastungen durch coraixx rückläufig. Diese würden mit ca. 0,6 Mio. Euro zu Buche schlagen. Ohne coraixx wäre das EBITDA vor Minderheiten noch um 8,9% rückläufig gewesen, das Ergebnis nach Steuern (ex-coraixx und vor Minderheiten) sei allerdings stärker gesunken (-28,0%).Auf Einzelsegmentebene sei der Ergebnisrückgang neben coraixx insbesondere auf die Axxion zurückzuführen gewesen, die noch unter den Nachwirkungen der schlechten Kapitalmarktentwicklung in Q4 2018 gestanden habe. Dabei dürften v.a. deutlich niedrigere AuMs zu Beginn des Jahres für das rückläufige Segment-Ergebnis (-13%) gesorgt haben. Gleichzeitig hätten die AuMs in Q1 2019 wieder um 3,5% auf 8,8 Mrd. Euro gesteigert werden können. Auf der DVFA Konferenz letzte Woche habe der Vorstand zudem von einem weiteren Anstieg der AuMs bis zum 30. April auf ca. 9,1 Mrd. Euro berichtet. Oaklet habe dagegen ein Rekordquartal erzielt (Segment-Ergebnis +31%). Der Ausbau des Third-Party-Geschäfts und Nachholeffekte aufgrund von regulatorischen Änderungen (Anti-Tax-Avoidance-Directive) in Luxemburg hätten zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen.Die Equity Story der capsensixx hänge nach wie vor von der Umsetzung der Wachstumsstrategie im Segment Digitization & IT Services ab. Sollte es der Gesellschaft gelingen, diese schnell umzusetzen, wäre das Upside-Potenzial groß. Ohne die Ergebnisbelastungen aus coraixx (ca. 1 Mio. Euro im GJ 2019) wirke die Aktie aktuell günstig.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Kursziel von 16,00 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. (Analyse vom 20.05.2019)