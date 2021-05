Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze capsensixx-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs capsensixx-Aktie:

14,90 EUR +1,36% (05.05.2021, 14:00)



ISIN capsensixx-Aktie:

DE000A2G9M17



WKN capsensixx-Aktie:

A2G9M1



Ticker-Symbol capsensixx-Aktie:

CPX



Kurzprofi capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (05.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX).capsensixx habe jüngst den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht, der eine anhaltend starke Marktperformance widerspiegle, wenngleich das Unternehmen die Ergebniserwartungen des Analysten untertroffen habe.Infolge der andauernden Kapitalmarkterholung seien die Nettoprovisionserlöse in Q4/20 zwar auf 7,2 Mio. Euro gestiegen (+12,8% yoy), Analysten-Prognose (8,7 Mio. Euro) sei aufgrund höher als erwarteter Performancegebühren in der Fondsverwaltung, die fast ausschließlich zum Jahresende abgerechnet würden, aber nicht erreicht worden. So habe die Rohertragsmarge im Schlussquartal mit 16,5% um 0,5 PP unter Vorjahr gelegen, obwohl capsensixx im Gesamtjahr einen Anstieg um 1,2 PP auf 21,9% erzielt habe. Das EBITDA habe im Jahresschlussquartal mit 1,9 Mio. Euro (-50,9% yoy) spürbar die Analysten-Prognose in Höhe von 3,3 Mio. Euro untertroffen. Insbesondere erhöhte Personalaufwendungen (Q4: Δ +0,8 Mio. Euro qoq; +37,1% qoq) infolge eines ausgeweiteten Know-how-Aufbaus für die Umsetzung von zusätzlichen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben hätten zu der Entwicklung beigetragen.Vor dem Hintergrund einer laut capsensixx unsicheren Wirtschaftslage werde im laufenden Geschäftsjahr ein Anstieg des EBITDAs und der verwalteten Assets zwischen je 2 und 5% erwartet. Der Analyst positioniere sich aufgrund des Erreichens neuer All-Time-Highs, die capsensixx‘ Kunden zugutekommen sollten, etwas optimistischer (MONe EBITDA: +6,9%). Auch mittel- und langfristig sehe er das Unternehmen angesichts der hohen Servicequalität in der Fondsverwaltung nach wie vor sehr gut positioniert, um an dem sukzessiven Wachstum der Asset-Management-Industrie zu partizipieren.Im Jahresschlussquartal habe capsensixx v.a. aufgrund überproportional gestiegener Personalkosten die Ergebniserwartung des Analysten verfehlt. Nach Anpassung und Fortschreibung des DCF-Modells ergebe sich ein neues Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 14,50 Euro).Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die capsensixx-Aktie angesichts eines Upside-Potenzials unter 10% jedoch auf "halten" herab. Fortschritte in der avisierten Erschließung neuer Geschäftsbereiche sowie zusätzliche Skaleneffekte könnten jedoch als neuerliche Kurstrigger fungieren. (Analyse vom 05.05.2021)