Xetra-Aktienkurs blockescence-Aktie:

1,06 EUR +0,95% (05.04.2019, 09:19)



ISIN blockescence-Aktie:

MT0000580101



WKN blockescence-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol blockescence-Aktie:

BCK



Kurzprofil blockescence plc:



blockescence (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. (05.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - blockescence-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK).Gestern sei die Übernahme des US-amerikanischen Spielepublishers WildTangent (Umsatz 2019e: ca. USD 5 Mio.) durch die blockescence-Tochter gamigo bekannt gegeben worden. Die Übernahme sei anhand eines Asset Deals erfolgt, durch den über 4.000 Spiele unterschiedlicher Genres erworben worden seien. Für das bereits auf Stand-alone-Ebene profitable Unternehmen sei Angabe gemäß ein Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionen-USD-Bereich bezahlt worden, was sich aus Sicht des Analysten unmittelbar werthebend für blockescence auswirke.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, hebt dementsprechend sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 1,80 von bislang EUR 1,70 an und bekräftigt angesichts eines von ihm auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 71,4% sein "buy"-Rating für die Aktien der blockescence plc. (Analyse vom 05.04.2019)Börsenplätze blockescence-Aktie: