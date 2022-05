Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (25.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Am Montag habe das Unternehmen die Q1-Zahlen für 2022 veröffentlicht, welche innerhalb der Erwartungen gelegen hätten. Der GGR in Q1 habe bei 14 Mio. Euro und somit inmitten der Guidance für das Gesamtjahr (50 bis 60 Mio. Euro) gelegen. EBITDA in Q1 sei raus bei -1,4 Mio. Euro gekommen, was auch innerhalb der Erwartungen für 2022 liege. Das Konzernergebnis habe einem Wert von -2,7 Mio. Euro entsprochen. Q1 sei noch geprägt von der Winterpause im Fußball in Ländern wie Deutschland. Die Winterolympiade in China habe nur eine untergeordnete Rolle gespielt.Mit einem geschätzten GGR von 50 bis 60 Mio. EUR und ein EBITDA von -2 bis +2 Mio. Euro liege die Guidance weiterhin im Bereich der Erwartungen. Der Analyst schätze das 2022er EBITDA bei +1,5 Mio. Euro, bei einem GGR von 68 Mio. Euro. Er sei hoffnungsvoll, dass das zweite Halbjahr starke Impulse zeige und auch die WM den GGR antreibe. Darum fühle er sich wohl mit einem leicht höheren GGR als die Guidance. Ab 2023e sehe er mit +1,1 Mio. Euro auch das Konzernergebnis wieder positiv. Für 2022e gehe er derzeit von einer schwarzen Null aus.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, behält seine "halten"-Empfehlung, aufgrund der aktuellen Chancen und Risiken, bei. Das Kursziel bleibe bei 24,00 Euro (24,00). Sobald sich der Newsflow positiv entwickle und 2022 wieder mehr Visibilität gebe, erwarte er eine ebenfalls positive Entwicklung des Aktienkurses. Er vermute eine positive Entwicklung vor allem im zweiten Halbjahr und vor/während der WM in Katar. Er sehe derzeit keinen Grund seine Schätzungen anzupassen, verfolge das Unternehmen aber weiterhin sehr eng. (Analyse vom 25.05.2022)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.