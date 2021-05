(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (11.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Vor kurzem habe die bet-at-home.com AG ihre Q1-2021 Zahlen veröffentlicht. Trotz der Geschäftseinschränkungen aus dem Glückspielstaatsvertrag hätten der Brutto-Wett- und Gamingertrag 30,5 Mio. Euro (-5,5% YoY) betragen; das EBITDA habe um 23,1% YoY auf 6,9 Mio. Euro verringert. Grund hierfür seien neben schwächeren Umsätzen auch höhere Aufwendungen für Marketing gewesen. Das Konzernergebnis in Q1 habe mit 4,4 Mio. Euro 24,7% unter Vorjahr gelegen, die Finanzmittel und die EK-Quote hätten jedoch auf 59,4 Mio. Euro (56,8 Mio. Euro zum 31.12.) bzw. 55,1% (53,5%) gesteigert werden können und würden die starke Cashflow-Generierung des Geschäftsmodells unterstreichen.Nach der Vergabe von Sportwetten-Konzessionen in H2-2020 könnten ab dem 1.7.2021 Online-(Casino) Spiele, bspw. ertragreiche Spiele wie Blackjack, Poker und Roulette, in Deutschland auf Bundesländer-Ebene wieder erlaubt werden. Seit Oktober 2020 hätten Auflagen im deutschen Markt das Angebot im Online-Casino limitiert. Auch im europäischen Ausland würden die Analysten für bet-at-home Möglichkeiten sehen, bald staatliche Lizenzen zu erhalten.Das Management bestätige die 2021-Guidance von Brutto-Wett- und Gaming-Erträgen von 106 und 118 Mio. Euro bei einem EBITDA von 18 bis 22 Mio.nEuro. Obwohl in Q1 schon 30% des geguideten EBITDAs erwirtschaftet worden seien, würden die Analysten aufgrund von regulatorischen und politischen Unsicherheiten die Guidance zwar als konservativ, aber gerechtfertigt ansehen. Sie würden daher ebenfalls ihre Schätzungen nicht anpassen. Sie würden eine Erhöhung der Finanzziele im Laufe des Jahres als nicht unrealistisch ansehen.An der Hauptversammlung am 18.05. dürfte das Management - wie bekannt - eine Dividende von 2,50 Euro vorschlagen. Dies entspreche aktuell einer Rendite von 5,5%.Marcus Silbe und Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, setzen ihr Kursziel von 47,00 auf 51,00 Euro und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die bet-at-home.com-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person