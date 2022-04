Was sind die effektivsten Methoden?

Im Zuge der Corona-Pandemie gewann das Home-Office an Bedeutung und phasenweise wurden sogar normalen Arbeitgebern verpflichtende Home-Office-Maßnahmen für ihre Beschäftigten auferlegt. Der Gesetzgeber ermöglicht es jedem Steuerpflichtigen, der zuhause für ein Unternehmen gearbeitet hat, im Zuge der Home-Office-Pauschale, für jeden Arbeitstag 5 EUR abzusetzen. Dieser Freibetrag gilt für eine jährliche Gesamtdauer von 120 Tagen im Home-Office, was einem Maximalwert von immerhin 600 EUR entspricht.



Darüber hinaus lassen sich in der Steuererklärung sämtliche Haushaltskosten absetzen, die mit der eigenen Arbeit in Beziehung stehen. Dies bezieht sich fast immer auf die Fixkosten, die der eigene Computer an Tarifen und Stromkosten verschlingt, kann sich aber je nach Einzelfall auch auf das Telefon und den Drucker erstrecken. Anschaffungskosten bis 800 EUR für technische Geräte und ergonomische Bürostühle werden sofort als "geringwertige Wirtschaftsgüter" verrechnet. Gehen die Preise über diesen Wert hinaus, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben.



Entfernungs- und Versorgungspauschale



Die Pendlerpauschale erhöhte sich ab 2021 für Entfernungen ab 21 Kilometer von 30 auf 35 Cent. Die Entfernungspauschale gilt auch dann, wenn der Weg weder mit dem Auto noch mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt wurde. Die Strecke und die Anzahl der Arbeitstage werden auf der Steuererklärung unter der Ablage N unter Werbungskosten bzw. Weg zur Arbeit hinterlegt. Für Dienstreisen gelten Versorgungspauschalen für jeweils 14 EUR für den Tag der An- und Abreise sowie für jeweils 28 EUR für die Tage am Aufenthaltsort.



Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen



Manchmal müssen Handwerker ins Haus. Was viele nicht wissen: Der Staat kann auch hier für einen Teil der Kosten aufkommen. Rechnungen für Arbeiten rund um das eigene Haut lassen sich zu 20 % zumindest bis zu einem Gesamtbetrag von 6.000 EUR im Jahr steuerlich absetzen. Dies betrifft die Handwerkerrechnungen sowie die Anfahrts- und Gerätekosten, nicht aber die Materialkosten. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen wie Pflege, Kinderbetreuung und Haushaltshilfe gilt ein Freibetrag bis zu 4.000 EUR im Jahr.



Belastungen und Fortbildungen



Berufe sind mit gewissen Anforderungen verbunden. Der Gesetzgeber berücksichtigt dies damit, dass er Steuerpflichtigen erlaubt, Medikamente als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abzusetzen. In gewisser Weise gilt dies sogar für Kuren und Heilbehandlungen. Die einzige Bedingung ist eine ärztliche Verordnung, die als ärztliches Attest als Beleg in die Steuererklärung gehört. Wer sich weiterbilden lassen möchte, kann zudem sämtliche Kosten vom Staat übernehmen lassen. Dies betrifft Kosten für Fortbildungen ebenso wie allgemeine Bildungsmaßnahmen. (14.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Komplexität des deutschen Steuerrechts hat auch ihre Vorteile. Auf diese Weise lässt sich an zahlreichen Stellschrauben drehen, um die Steuerlast spürbar zu verringern. Noch immer zahlen Millionen Deutsche viel zu viel Steuern, weil ihnen legale Möglichkeiten, um Steuern zu sparen, unbekannt sind.Besonders Freiberufler und Börsianer , die ihr Erwerbsleben nach eigenem Ermessen gestalten können, können bei fortgeschrittenen Kenntnissen ihre Karriere optimal an das deutsche Steuerrecht anpassen und die einzelnen Regelungen für eine erfolgreiche Gesamtstrategie berücksichtigen.Die Möglichkeiten, um Steuern zu sparen, sind gewaltig und lassen sich in ihrer Fülle nur angemessen durch eine umfangreiche Steuerberatung realisieren. Für diese Dienstleistung stehen Steuerberater zur Verfügung wie die Küpper & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hilden. Dennoch gibt es in der Praxis einige bestimmte Optionen, die von einer hohen Anzahl an Steuerpflichtigen auch ohne einen größeren Aufwand genutzt werden können, und deren Effekte sich besonders deutlich auf den eigenen Etat auswirken.