Alphabet - Auch in 2022 noch ein heißer Tipp

NVIDIA - Dank Krypto Boom weiter auf Wachstum

Tencent - Eine der besten Tech-Aktien in 2022

Da besonders die Märkte in den USA und Europa derzeit durch Krisen geschüttelt werden, könnte es eine gute Idee sein, sich mit Tech-Aktien in China zu diversifizieren. Tencent ist mit rund 430 Mrd. Euro derzeit das wertvollste Unternehmen in China, gefolgt von Alibaba. Dabei musste Tencent wie die meisten Tech-Aktien in letzter Zeit ebenfalls einiges an Abschlägen hinnehmen.



Trotzdem ist der Gigant aus China gerade deshalb vielleicht eine gute Chance, um in 2022 eine tolle Rendite zu erzielen. Zwar konnte man den Umsatz im letzten Jahr nur um 8 % steigern, dafür aber beim Gewinn einen Anstieg um 60 % verbuchen. Tencent dominiert hierbei den Markt mit seinem Nachrichten-Dienst WeChat und erfolgreichen Marken in der Videospiel-Branche.



SolarEdge Technologies - Alternative zu Gas und Öl

Das Unternehmen aus Israel ist einer der größten Player bei Solar und Energie-Optimierung. Anders als die meisten Wettbewerber ist SolarEdge dabei profitabel und wirtschaftet sehr solide. Umsätze konnten in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden und belaufen sich auf fast 2 Mrd. USD in 2021. Das ist ein Anstieg von fast 35% verglichen zum Vorjahr, dass ebenfalls bereits sehr erfolgreich war.



Aufgrund der Ukraine-Krise und den daraus resultierenden Embargos werden alternative Energiequellen zudem noch wichtiger als zuvor. Vielen wird jetzt erst ersichtlich, wie groß die Abhängigkeit zu einzelnen Staaten in Sachen Gas und Öl ist. Deswegen rechnen wir fest damit, dass es durch solche Konflikte zu einem Boom bei Tech-Aktien der alternativen Energien kommen wird. So kann sich zum Beispiel ein Blick auf einen Uran Aktien ETF in Zukunft durchaus lohnen.



Adesso - Starke IT aus Nordrhein-Westfalen

Adesso liefert seit Jahren ein solides Wachstum in der IT-Service Branche und hat heute fast 6.000 Mitarbeiter. Dazu zählt das Unternehmen aus Dortmund aber eigentlich gar nicht zu den Großen wie SAP oder Oracle, kann sich aber als Investment trotzdem sehr lohnen. Beim Umsatz konnte Adesso im letzten Jahr sogar eine Steigerung von 30 % erreichen und erzielte insgesamt 678 Mio. Euro.



Hält die Erholung der Wirtschaft also an, kann Adesso mit vielen weiteren Projekten bei der IT-Digitalisierung rechnen. Dabei decken die Dortmunder so ziemlich alle Branchen ab, ob Banken, Automobilhersteller oder den Handel. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass die Aktie besonders in den letzten 2 Jahren starke Gewinne verbuchen konnte.



Fazit: Die besten Tech-Aktien in 2022 für Ihr Portfolio

Das waren unsere besten Tech-Aktien in 2022, die sich als Investment in den nächsten Monaten sehr lohnen könnten. Nach den Abschlägen der letzten Monate bietet sich derzeit eine gute Einstiegsmöglichkeit, um günstig Tech-Aktien zu kaufen.



Aber es gibt sicherlich noch viele andere attraktive Werte, die man sich ebenfalls genauer anschauen kann. Der Markt bietet einem derzeit alle Möglichkeiten, um sein Geld erfolgreich anzulegen. (13.04.2022/ac/a/m)









