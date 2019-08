- Merlins Millionen Superbet: Deutsche Spieler haben ein Faible für 5×4 Slots und Merlin's Million ist eine Top-Wahl. Sie erhalten reichlich Gewinne, wenn Sie spielen; wahrscheinlicher ist es, dass das Wild-Symbol bis zu 10× Multiplikator bietet. Es ist ein großartiger Videoslot mit coolen Features, der ihn bei deutschen Spielern beliebt macht.



- Twin Spin: Produziert von NetEnt, wird dieses Slot-Spiel als Juwel angesehen und das zu Recht. Es ist ein 234 Wege Slot, mit den Twin Reels als beeindruckendste Eigenschaft. Es hat auch Wild Symbol als einen seiner Verstärker. Twin Spin ist eine Mischung aus Alt und Neu, da es moderne Mechanik mit dem klassischen Aussehen von Slot kombiniert.



- Foxin' Wins: Dieser fuchsorientierte Videoslot wird von den Branchenriesen NextGen produziert. Foxin' Wins bietet viele spezielle Boni, von denen Sie bis zu 2000× Ihres Einsatzes gewinnen können. Mit der hervorragenden Ästhetik, dem hochwertigen Klang und den lohnenden Spielen ist es nicht schwer zu verstehen, warum es in Deutschland einen hohen Stellenwert hat.



- Starburst: Starburst ist das Komplettpaket, wenn es um Video-Slot-Spiele geht. Die umwerfenden Juwelen des Spiels machen es für das Auge sehr angenehm. Neben der erstaunlichen Aussicht bietet das Spiel viele erstaunliche Funktionen im Spiel, die die Spieler süchtig machen. Das beeindruckendste dieser Features ist der Erweiternde Wilde, der mit vielen Boni ausgestattet ist. Starburst bietet alle Voraussetzungen für Sound, Grafikqualität und tolle Belohnungen. Es ist keine Überraschung, dass es sich um den beliebtesten Videoslot in den Niederlanden handelt.



Sind Sie an weiteren Spielautomaten interessiert? Überprüfen Sie die oben genannten und noch mehr mit einem Casino Willkommensbonus von Bob Casino! (05.08.2019/ac/a/m)









Online-Casinos, kommen mit vielen Vorteilen. Sie lassen sich sowohl auf PCs als auch auf mobilen Geräten leicht beurteilen. Die meisten von ihnen bieten über 600 Slot-Spiele mit erstaunlichen Boni. Deshalb ist der deutsche Markt eine der am schnellsten wachsenden Online-Gaming-Communities. Nachfolgend finden Sie eine Liste der 5 besten Video Slot Spiele in Deutschland.- Silberner Löwe: Silver Lion wurde von Lightning Box produziert und ist ein hoch bewerteter Slot-Spieler. Es kommt mit einem beeindruckenden 5×4 Raster und erstaunlich 1024 Gewinnmöglichkeiten. Das beeindruckendste Merkmal dieses Spiels sind die Boni, zu denen das Scatter-Symbol, das Wild-Symbol und das Bonussymbol gehören. Silver Lion ist nicht das Beste, wenn es um Ästhetik geht, aber seine erstaunliche Klangqualität gleicht dies aus.