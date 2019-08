Insgesamt sähen die Analysten der GBC AG artec sehr gut positioniert, insbesondere auf technologischer Ebene, um die sich bietenden Marktchancen im Sicherheits- und Medienbereich zu nutzen und den erfolgreichen profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Auch von dem Marktrückzug eines Wettbewerbers im Media & Broadcast-Bereich sollte die Technologiegesellschaft durch Marktanteilsgewinne zusätzlich profitieren können. (Analyse vom 29.08.2019)



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (29.08.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 habe artec von der technologischen und strategischen Neuausrichtung (Fokus auf BOS-Markt und Erweiterung des Media & Broadcast-Segments in Richtung Cloud) der Jahre 2016 und 2017, welche mit hohen Anstrengungen und Investitionen verbunden gewesen sei, deutlich profitieren und hierdurch wieder auf den profitablen Wachstumspfad zurückkehren können. Diese Neupositionierung habe ab Ende 2017 zu einer signifikanten Zunahme der Aufträge geführt. Hierbei habe die Technologiegesellschaft auch bedeutende Referenzaufträge, z.B. vom Bundesministerium des Inneren, gewinnen können.So habe das Technologieunternehmen in der vergangenen Geschäftsperiode ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 2,94 Mio. EUR (VJ: 1,46 Mio. EUR) mehr als verdoppeln können. Nach Erachten der Analysten der GBC AG sei hierbei mit ca. 1,50 Mio. EUR der größte Anteil der Umsatzerlöse auf den Sicherheitsbereich (MULTIEYE/BOSSegment) entfallen, indem artec individuelle Lösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS, wie bspw. Polizei, Bundeskriminalamt, etc.) anbiete. Die verbliebenen Umsatzerlöse seien auf die Geschäftsbereiche Cloud und XENTAURIX (Broadcast- und Media) entfallen.Im Hinblick auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse im GJ 2018 sei jedoch zu berücksichtigen, dass durch den sukzessiven Aufbau des Cloud/SaaS-Geschäfts verstärkt Projektumsätze in Form von wiederkehrenden Mieteinnahmen auf die nächsten Jahre verteilt würden. Den negativen Effekt aus der vermehrten Nachfrage nach Mietmodellen auf die Konzernumsatzerlöse würden die Analysten der GBC AG auf ca. 0,40 Mio. EUR schätzen. Somit habe sich für das vergangene Geschäftsjahr ein bereinigter Umsatz in Höhe von 3,34 Mio. EUR ergeben.Durch die dynamische Umsatzentwicklung und hohe Kostendisziplin habe im vergangenen Geschäftsjahr das EBITDA in Höhe von 0,42 Mio. EUR (VJ: -0,44 Mio. EUR) deutlich ins Plus gedreht werden können. Auch auf Nettoebene habe sich in dieser Geschäftsperiode mit 0,01 Mio. EUR (VJ: -0,80 Mio. EUR) ein deutlicher Sprung in die Gewinnzone ergeben.Auf Basis ihrer Schätzungen hätten die Analysten der GBC AG ihr Kursziel für die artec technologies AG von zuvor 6,75 EUR auf 7,05 EUR erhöht. Die Kurszielerhöhung resultiere hierbei insbesondere aus dem so genannten "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das darauf folgende Geschäftsjahr).Laut Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ergibt sich für die artec technologies-Aktie in Anbetracht des aktuellen Kursniveaus draus unverändert das Rating "kaufen".