ISIN ams-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-Aktie:

DQW1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ams-Aktie:

AMS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ams-Aktie:

AUKUF



Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (13.12.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ams: Vertrauensverlust - Erholungspotenzial zunächst begrenzt - AktienanalyseDie Wette der Experten auf einen Rebound der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) in ZJ 43.2018 ist in die Hose gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Abverkauf sei weiter gegangen. Auslöser sei eine Umsatz- und Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Lumentum gewesen. Dadurch sei die Angst vor schwachen iPhone-Verkäufen gewachsen. Der Kursverfall habe auch die Papiere des österreichischen Wettbewerbers ams mit in die Tiefe gerissen, der ebenso wie Lumentum Komponenten zur 3D-Gesichtserkennung in den neuen iPhone-Modellen von Apple beisteuere. Dann hätten auch noch die Analysten von UBS ein iPhone der neuesten Gerätegeneration zerlegen lassen und dabei festgestellt, dass ams gerade einmal eine Komponente im Wert drei USD beisteuere. Im Vorgängermodell iPhone X seien dagegen noch Komponenten im Wert von rund 5,50 USD verbaut gewesen.Für den endgültigen Todesstoß für die Aktie habe dann ams selbst gesorgt. Der ohnehin schon schwache Margenausblick für das vierte Quartal sei gesenkt worden. Statt 16 bis 20% solle die Marge jetzt nur noch "im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich" landen. Die Quittung sei auf dem Fuß gefolgt: In der Spitze sei die Notiz bis auf 21 Franken abgestürzt. Ausgehend von den Spitzenkursen im Mai habe sich der Kurs damit gefünftelt. Weil es inzwischen zu einer Gegenbewegung gekommen sei, scheinen die schlechten Nachrichten aber schon eingepreist zu sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Aufgrund der vielen Enttäuschungen und des damit einhergehenden Vertrauensverlusts sei das Erholungspotenzial zunächst begrenzt. (Ausgabe 49/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ams-Aktie:21,34 EUR +2,20% (13.12.2018, 13:46)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:CHF 24,06 +0,50% (13.12.2018, 13:41)