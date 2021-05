Börsenplätze alstria office REIT-Aktie:



14,71 EUR -3,03% (05.05.2021, 15:27)



14,70 EUR -3,29% (05.05.2021, 15:19)



DE000A0LD2U1



A0LD2U



AOX



Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Zum 30. Juni 2015 umfasste das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 873.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte. (05.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - alstria office REIT-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX).Im ersten Quartal 2021 habe die alstria office REIT-AG Umsatzerlöse in Höhe von EUR 44,7 Mio. generiert, die damit im Vergleich zum Niveau des Vorjahres von EUR 44,3 Mio. um 0,8% höher gelegen hätten. Der Grundstücksbetriebsaufwand habe sich von EUR 21,9 Mio. auf EUR 20,0 Mio. verringert. Die Nettomieteinnahmen hätten sich nach drei Monaten 2021 auf EUR 38,7 Mio. nach EUR 37,8 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode verbessert.Im Auftaktquartal 2021 habe die alstria office REIT-AG trotz einer leichten Verbesserung der Umsatzerlöse einen minimalen Rückgang des operativen Ergebnisses hinnehmen müssen. Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2021 habe das Management die eigene Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der alstria office REIT-AG: Keine vorhanden.