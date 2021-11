Börsenplätze alstria office REIT-Aktie:



XETRA-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

19,49 EUR 0,00% (08.11.2021, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

19,50 EUR +0,57% (08.11.2021, 16:33)



ISIN alstria office REIT-Aktie:

DE000A0LD2U1



WKN alstria office REIT-Aktie:

A0LD2U



Ticker-Symbol alstria office REIT-Aktie:

AOX



Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Die Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management der Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Das Unternehmen verfügt über eine tiefe Kenntnis der Märkte und bietet seinen Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Zum 31. März 2021 umfasst das Portfolio 110 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,4 Mio. Quadratmetern und einem Gesamtportfoliowert von EUR 4,6 Mrd. (08.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - alstria office REIT-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX), erhöht aber das Kursziel von 17 auf 19,50 Euro.Dank eines rückläufigen Kostenblocks und einer erfreulichen Verbesserung der Umsatzerlöse habe das Immobilienunternehmen nach neun Monaten 2021 eine gute Verbesserung des operativen Ergebnisses erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung habe das Management die eigene Prognose für das Gesamtjahr 2021 erhöht. Das angekündigte Übernahmeangebot durch den Immobilien-Investor Brookfield zu einem Preis von 19,50 Euro je alstria office REIT-Aktie in bar habe den Aktienkurs bereits in diese Region steigen lassen und stelle damit einen Höchststand dar. Vor diesem Hintergrund rate Seufert den Anlegern, Kursgewinne zu realisieren.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, stuft die alstria office REIT-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "verkaufen" herab und hebt das Kursziel von 17 auf 19,50 Euro an. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "alstria office REIT-AG": Keine vorhanden.