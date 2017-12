XETRA-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

12,875 EUR +0,98% (05.12.2017, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs alstria office REIT-Aktie:

12,90 EUR +1,61% (05.12.2017, 09:36)



ISIN alstria office REIT-Aktie:

DE000A0LD2U1



WKN alstria office REIT-Aktie:

A0LD2U



Ticker-Symbol alstria office REIT-Aktie:

AOX



Kurzprofil alstria office REIT-AG:



Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 108 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,0 Mrd. (05.12.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - alstria office REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienunternehmens alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX).Das Unternehmen habe in 9M/2017 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 143,8 Mio. generiert, die damit im Vergleich zum Niveau der Vorjahresperiode von EUR 155,4 Mio. um 7,5% niedriger gelegen hätten. Der Rückgang sei vor allem auf den Verkauf nicht-strategischer Immobilien in H2/2016 zurückzuführen gewesen. Der Grundstücksbetriebsaufwand sei von EUR 18,1 Mio. auf EUR 14,5 Mio. gefallen. Entsprechend habe sich ein Rückgang der Kostenquote auf 10,1% ergeben (Vorjahr: 11,7%). Die Nettomieteinnahmen hätten sich nach neun Monaten 2017 auf EUR 129,1 Mio. nach EUR 137,2 Mio. in der Vorjahresperiode verringert. Nach neun Monaten 2017 sei das operative Ergebnis um 1,3% gesunken.Nach der laut Unternehmensangaben plangemäßen Entwicklung der alstria office REIT-AG in Q3 habe die Unternehmensleitung die Prognose für Umsatz und FFO in 2017 bestätigt. Die Umsatzerlöse als auch das operative Ergebnis (FFO) seien nach neun Monaten 2017 rückläufig gewesen, was jedoch auf den Verkauf von nicht-strategischen Immobilien im letzten Jahr zurückzuführen sei.Börsenplätze alstria office REIT-Aktie: