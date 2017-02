XETRA-Aktienkurs Solarworld-Aktie:

Kurzprofil Solarworld AG:



Die Solarworld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt derzeit rund 3.200 Menschen und fertigt in Freiberg und Arnstadt (Deutschland) sowie in Hillsboro (USA). Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch eine eigene Forschung und Entwicklung. Solarworld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur und Südafrika. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards an seinen Standorten in aller Welt und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Solarworld wurde 1998 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und heute unter anderem im ÖkoDAX und Photon-Photovoltaik Aktienindex (PPVX) gelistet.

(13.02.2017/ac/a/nw)

Bonn (www.aktiencheck.de) - Solarworld-Aktienanalyse des Analysten Hartmut Moers von MATELAN Research:

Aktienanalyst Hartmut Moers von MATELAN Research äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien der Solarworld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 würden signifikante Preisrückgänge im vierten Quartal dokumentieren. Die Ergebnisse seien daher deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem habe die Solarworld AG Restrukturierungsaufwand verbucht.

Die Analysten von MATELAN Research gehen von erheblich sinkenden Verlusten in 2017 aus. In 2018 könnte das EBIT nicht weit entfernt vom Break even liegen.

Ungeachtet des Potenzials des Aktienkurses könnte die Nachrichtenlage in nächster Zeit schwach sein.