Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

208,55 EUR -1,00% (24.03.2022, 11:30)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

208,90 EUR -1,35% (24.03.2022, 11:17)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie: A1EWWW

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie: ADS

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie: ADDDF

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (24.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Das kommt gut an! AktienanalyseLieferkettenprobleme, höhere Kosten für Rohstoffe und Logistik, Probleme in China - für adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) war 2021 kein einfaches Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dennoch habe der Sportartikelhersteller seine Umsätze nach der Corona-Delle 2020 währungsbereinigt um 16 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro steigern können. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe sich auf 1,49 Mrd. Euro verdreifacht. Entsprechend zufrieden habe sich CEO Kasper Rorsted gezeigt: "Im Geschäftsjahr 2021 haben wir trotz einer Vielzahl externer Faktoren, die das ganze Jahr hindurch Angebot und Nachfrage belasteten, sehr gute Ergebnisse erzielt", habe der Manager befunden.Auch 2022 wolle adidas trotz der Unsicherheiten rund um den Krieg in der Ukraine weiter zulegen und den Umsatz währungsbereinigt um elf bis 13 Prozent steigern. Damit würde das Wachstum zwar etwas an Schwung verlieren, jedoch nicht ganz so deutlich, wie Marktexperten im Vorfeld erwartet hätten. In der Prognose sei dabei ein Risiko von bis zu 250 Mio. Euro aus dem Russland/GUS-Geschäft enthalten - was rund 50 Prozent der Gesamterlöse des Unternehmens in der Region entspreche.Getragen werden solle das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der EMEA-Region. Aber auch im wichtigen chinesischen Markt erwarte adidas nach zuletzt schwachen Quartalen eine leichte Entspannung. Dort solle der Umsatz 2022 währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.Das kam nicht nur bei Anlegern gut an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Auch Analysten hätten den überraschend starken Ausblick gelobt - er deute trotz der hohen Inflation auf eine robuste Nachfrage hin, habe es etwa von Hauck Aufhäuser Lampe geheißen. HSBC habe zudem darauf hingewiesen, dass die Kurse inzwischen stark gefallen seien, während die Lieferkettenprobleme abgeebbt seien. Zudem stehe die Fußball-Weltmeisterschaft vor der Tür. (Ausgabe 11/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link